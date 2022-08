★ Compra Assistida da Zip4Me: o que é e como funciona

Um dos maiores diferenciais da Zip4Me em relação a muitos outros redirecionadores presentes no mercado é a Compra Assistida.

Publicidade

Destinada a clientes que não querem se preocupar com o burocrático processo de compra do(s) produto(s) que desejam, esse serviço foi criado para facilitar a vida de quem quer importar um produto dos Estados Unidos com a ajuda da Zip4Me.

Basicamente, o cliente acessa o site da loja do produto desejado, depois o registra na plataforma da Zip, efetua o pagamento e pronto: a própria empresa fará a compra.

Mas como funciona, na prática, a Compra Assistida da Zip4Me? Junto ao pessoal da empresa, eu simulei uma compra usando a ferramenta e detalhei tudo neste post para você ver como funciona! 😉

Normal ou expressa?

Primeiro de tudo, é importante destacar que a Compra Assistida conta com duas modalidades.

Publicidade

A primeira delas é a “padrão’, a qual é executada com um prazo de dois dias úteis após a confirmação do pagamento nos EUA. Essa opção é oferecida gratuitamente pela Zip.

A segunda, denominada “expressa”, é executada no dia (caso a transferência seja confirmada até as 11h pelo horário de Brasília) ou um dia após a confirmação da compra no Brasil, custando 5% do valor da compra.

Publicidade

Acompanhando a compra até a chegada da encomenda ao seu armazém, a Zip4Me ainda entrará em contato caso o produto mude de valor enquanto o pagamento não é confirmado — possibilitando ao cliente tanto complementar o pagamento quanto trocar o link do produto.

Como a Compra Assistida é realizada?

Primeiro de tudo, obviamente, você deve criar uma conta na Zip4Me — o que é muito fácil e pode ser feito com a inclusão de alguns poucos dados como nome completo, email e telefone.

Feito isso, você vai se deparar com a página inicial do site da Zip, a qual conta com diversas opções para lhe ajudar na hora de fazer suas compras e acompanhá-las. Para iniciar um processo de Compra Assistida, você deve expandir a seção “Compras” e clicar em “Solicitar Compra”.

Uma nova página será aberta com um painel para a adição do(s) item(ns) que você deseja comprar — o que pode ser feito pelo botão “Adicionar produto”. Uma espécie de janela interna se abrirá para que você adicione detalhes como o nome, a quantidade, o preço, o link e possíveis observações sobre o item que você deseja comprar.

Publicidade

No nosso caso, simulamos a compra de uma Apple TV 4K de 64GB, mas é claro que você pode usar o serviço para comprar todo e qualquer produto que lhe interesse!

Depois, é só clicar em “Continuar” e prosseguir para a página de pagamento. É nessa etapa que você deverá selecionar se quer fazer uma compra padrão ou expressa — as quais contam com os diferenciais supracitados nesta publicação.

Um dos detalhes mais positivos (e importantes) da Compra Assistida da Zip4Me é que você será notificado de todas as etapas da sua compra tanto no sino de notificações, presente no site, quanto via email — o que o deixará ciente de todos os passos da sua compra em tempo real.

Depois de solicitada a compra é que você já receberá a primeira mensagem, informando que você deve partir para o próximo passo, o pagamento — que pode ser feito por três modalidades.

A primeira é via o método de pagamento digital amplamente popular no Brasil (o Pix), com o dinheiro sendo enviado para uma empresa facilitadora, a qual fará a transferência internacional para a Zip.

O segundo método é via BitPay, sistema que permite efetuar pagamentos com criptomoedas amplamente disseminadas como Bitcoin e Bitcoin Cash. Ainda há um terceiro método, via PayPal, o qual permite pagamentos de até US$100.

O pagamento pode ser efetuado imediatamente após a solicitação da compra, na página que surgirá após a confirmação, clicando em “Compras” e prosseguindo para “Pagar compra” na página inicial.

Efetuado o pagamento, você receberá outro email confirmando o recebimento do valor por parte da Zip, que realizará a compra respeitando o prazo referentes à modalidade de compra (padrão ou expressa).

Agora, você deverá aguardar o produto chegar ao endereço americano da Zip para prosseguir à última etapa. Mas fique tranquilo, pois assim que o item estiver nas mãos do pessoal da empresa, você também será notificado por email.

Quando isso acontecer, você poderá conferir detalhes sobre o pedido indo em “Estoque” e em “Itens armazenados” na sequência.

Nessa parte, você verá uma foto do produto no estoque da Zip4Me, mas ainda poderá contratar determinados serviços para ter a garantia de que seu produto está em perfeitas condições e que chegará até você da melhor forma possível.

Você pode pedir serviços gratuitos como uma foto padrão, uma proteção extra, o descarte da invoice ou preço do produto, bem como serviços pagos como desmontar um aparelho, testá-lo manualmente, verificar se ele está desbloqueado ou até mesmo receber um vídeo dele.

Caso esteja tudo bem, é só migrar para a seção “Envios” na página inicial e clicar em “Montar envio”. Aí, basta selecionar o produto e seguir para a tela de “destino e frete”.

Nesta página, você deverá adicionar um endereço/destinatário e depois escolher o tipo de envio — Zip4cket (correspondente ao PAC) ou o Zip4cket Express (correspondente ao SEDEX).

Adiante, há um espaço para que você faça uma declaração simples do produto que está sendo enviado. Indique uma categoria e informe se deseja contratar um seguro — que pode ser tanto sobre o valor declarado quanto sobre o valor real (estipulado pelo cliente).

No final, o valor do serviço prestado pela Zip4Me na Compra Assistida padrão foi de US$45,06 (R$244,28) — US$40,07 referente ao frete, mais US$5 referente ao redirecionamento. Somado ao valor da compra, ela sairia por aproximadamente US$245 — o que equivale a cerca de R$1.300. Como referência, o produto no Brasil custa R$2.205.

Após conferir o resumo, é só clicar em “gerar fatura” para que você possa realizar o pagamento do valor e que a Zip4Me finalmente envie o produto.

Cabe destacar que, ao chegar no Brasil, ele passará pela fiscalização da Receita Federal, a qual cobra uma porcentagem de 60% sobre itens importados antes de liberar o produto para a sua casa — procedimento que, obviamente, não é de responsabilidade da Zip4Me.

Comprando e entregando na Zip4Me

Comprando produtos e mandando entregar na Zip4Me, você automaticamente se livra do imposto americano, pois o armazém da empresa fica no estado do Oregon (mais precisamente, na cidade de Portland), onde não há cobrança de impostos locais.

Os produtos recebidos pela Zip4Me ainda precisam ser despachados para a sua casa, então precisamos levar em consideração ainda esses valores — que, obviamente, dependem de quantos produtos você enviará (peso da caixa) e de onde você mora (cidade/estado).

Assim como o cliente faz a sua declaração aduaneira, também é de sua responsabilidade conhecer as leis alfandegárias do país de destino. Nesse caso, pode haver cobrança de ICMS sobre importação, caso você more em estados como RS, MG e SC — a média é de 18%. Para mais informações sobre o regime de tributação, acesse o site da Receita Federal.

Como sempre falamos, a Zip4Me tem um grande armazém que pode ir guardando os seus produtos por até três meses — prazo que é renovado a cada nova compra que você faz e manda entregar no seu endereço. Depois, você junta tudo num envio só para a sua casa. Então, já pode ir também fazendo suas comprinhas aos poucos, aproveitando inclusive promoções que rolam nos EUA.

Para saber e entender melhor como funciona o serviço da Zip4Me e como ela pode lhe ajudar, não deixe de conferir essa página.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.