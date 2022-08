DuckDuckGo libera proteção de emails para usuários

Em beta desde o ano passado, o serviço de proteção de emails do DuckDuckGo foi oficialmente lançado e liberado para todos os usuários — anteriormente, havia uma lista de espera para o uso do recurso. Com isso, basta entrar no aplicativo do navegador e/ou na página duckduckgo.com/email pela extensão do buscador (no caso do macOS, pelo browser) para começar a usar a função.

A mecânica continua sendo a mesma: o serviço permite a criação de um email com o domínio @duck.com e de outros endereços aleatórios, mascarando o seu endereço original — da mesma forma que o Ocultar Meu Email, do iCloud+. Os correios eletrônicos são, então, encaminhados para a sua caixa de entrada sem serem armazenados pelo DuckDuckGo. Eles também passam por um filtro de rastreadores, a principal funcionalidade da solução.

Dessa forma, é como se, antes de chegar ao usuário, o email passasse por uma limpeza de componentes utilizados para rastrear e identificar as pessoas online. Isso é feito para otimizar o direcionamento de anúncios, entre outros propósitos, como acontece quando você faz buscas na internet.

Com a liberação geral, o DuckDuckGo aproveitou para introduzir novos recursos. Assim, estão disponíveis a proteção de rastreamento de links, que remove rastreadores de links contidos nos emails, a criptografia inteligente, transformando endereços HTTP em HTTPS, e uma área de gerenciamento da conta que permite fazer ajustes de modo mais fácil.

Além disso, também é possível responder emails usando o endereço gerado pelo DuckDuckGo. Ao enviar uma resposta através do endereço gerado pelo serviço, ele é encaminhado para o destinatário utilizando o mesmo email. Há, contudo, um aviso de que o email original pode ser incluído nas informações de encaminhamento.

Em um post no blog do buscador, são mostradas diversas aplicações do serviço, as quais vão desde a questão da privacidade, até mesmo conseguir um endereço de email que pode ser compartilhado mais facilmente. Vale lembrar que a solução de proteção é gratuita e já está disponível no app e no site do DuckDuckGo com uso da extensão para navegador.

