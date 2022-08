Google lidera Big Techs no rastreio de dados de usuários

De acordo com uma análise do StockApps, entre algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, o Google é o que mais rastreia “pontos de dados de usuários”. Entre esses “pontos de dados” estão, por exemplo, detalhes de localização, histórico do navegador, atividade em sites de terceiros e, no caso do Google, também emails no Gmail.

Como dissemos, a gigante de Mountain View lidera o ranking das empresas que mais rastreiam esses dados (39 pontos), seguido pelo Twitter (24 pontos), pela Amazon (23 pontos) e (surpreendentemente não no topo) o Facebook (14 pontos). A Apple fecha a lista com apenas 12 pontos de rastreamento.

Segundo a análise, ao contrário do Google, a Apple depende muito mais do aprendizado de máquina e de algoritmos nos dispositivos para seus recursos de personalização, como recomendações de músicas para o Apple Music e de Memórias no app Fotos, por exemplo.

A Apple armazena apenas as informações necessárias para manter as contas dos usuários. Isso ocorre porque o site deles não depende tanto da receita de publicidade quanto o Google, o Twitter e o Facebook.

A Apple, no entanto, está numa fase de transição — a qual inevitavelmente cruza algumas de suas filosofias. Falo dos planos da companhia de pôr mais propagandas em seus apps nativos, como atualmente é feito na App Store. Segundo o jornalista Mark Gurman, o app Mapas poderá contar com os novos anúncios já no ano que vem.

via MacRumors