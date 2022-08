Itaú lança seguro (AppleCare Services) para clientes do iPhone pra Sempre

O Itaú está lançando uma ótima novidade para clientes do iPhone pra Sempre, seu bem-sucedido plano que permite adquirir um aparelho da Maçã pagando em até 21 parcelas e trocá-lo por um novo no fim desse período.

Para complementar o plano, o banco está lançando o AppleCare Services, o qual poderá ser adquirido à parte e dará aos aderentes benefícios como cobertura para quebra acidental, roubo e furto qualificado do aparelho.

Lançada como uma parceria do Itaú com a Assurant, a cobertura ainda estende a garantia de fábrica dos iPhones para dois anos. Além disso, ele concede acesso prioritário ao suporte da Apple via chat ou telefone, bem como a reparos certificados nas Apple Stores e em assistências autorizadas.

A cobertura do AppleCare Services poderá ser contratada pelos usuários no momento da compra do smartphone ou até 30 dias depois — com 20% de desconto para quem a adquirir até um mês após o lançamento do seguro.

Os valores variam de R$57 a R$178 por mês — o que dependerá, obviamente, do modelo de iPhone e do tipo de serviço que estará incluso na cobertura.

Há, ainda, uma franquia para alguns tipos de cobertura. Em caso de furto ou roubo, por exemplo, ela será de 25% em relação ao preço do aparelho; em caso de danos acidentais, custará R$180; para outros reparos, será de R$600.

Vale recordar que o Itaú não é o primeiro a trazer o seguro do AppleCare Services para o Brasil. Neste mês mesmo, a iPlace também lançou um plano semelhante, sendo pioneira no Brasil em se tratando desse tipo de serviço.

dica do Flavio Vaz; via Investing.com, Inteligência Financeira