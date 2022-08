Patente explica possível novo recorte nos “iPhones 14 Pro”

A expectativa de que os modelos topos-de-linha dos “iPhones 14”, os quais deverão ser lançados no dia 7 de setembro, abandonarão o clássico notch não é nova. Em seu lugar, deveremos ver um recorte no estilo hole-punch, para a câmera, e outro no formato de pílula para os sensores do Face ID e afins.

O que veio à tona hoje é como a Apple pode ter viabilizado essa mudança nos “iPhones 14 Pro”. Nesse sentido, o Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos publicou uma patente registrada pela Maçã de um projetor rebatedor de luz. Esse componente possibilitaria uma boa diminuição do espaço dedicado aos sensores essenciais para o funcionamento do Face ID.

De acordo com o Patently Apple, o projetor dá mais flexibilidade no posicionamento do detector infravermelho, já que este pode ter a direção de seu feixe de luz redirecionada. Assim, não haveria mais a necessidade do posicionamento do infravermelho em um local específico, podendo ser colocado em lugares que possibilitem a redução do recorte.

Seria algo como um prisma, utilizando a comparação que trouxe o 9to5Mac. Ele poderia redirecionar o feixe em 90º, utilizando menos espaço que o emissor. Um espelho faria um trabalho similar, quando posicionado em 45º, mas a patente da Apple faz referência a um prisma.

Junto a esse componente, os novos iPhones poderão trazer um conjunto de lentes entre o emissor infravermelho e o projetor, as quais proporcionariam um maior poder óptico para o rebatedor, proporcionando uma maior habilidade de foco, além de melhorar a detecção e o reconhecimento de objetos.

Essa complexa e inventiva criação, caso seja realmente utilizada nos “iPhones 14 Pro”, também poderia, no futuro, ser implementada em outros produtos da Apple, a exemplo do especulado headset de realidade aumentada/virtual.

De qualquer forma, confirmaremos todas as especulações no evento de lançamento dos novos dispositivos, no próximo dia 7.