Vídeo: Modos Retrato e Cinema no iOS 16 — melhoraram?!

Desde a WWDC22, em junho, já publicamos vários vídeos em nosso canal do YouTube explorando as novidades e mudanças que virão este ano com o iOS 16.

Publicidade

Mas ainda faltava explorarmos duas melhorias interessantes que chegarão para donos de iPhones mais recentes, equipados com os Modos Retrato (para fotos) e Cinema (para vídeos) — neste último caso, apenas para a linha 13.

Para isso, contei com a ajuda do meu amigo e colaborador do MacMagazine, Diogo Pires [@diogodokioske]. Confiram:

Como vocês podem ver, o Modo Retrato no iOS 16 passará a desfocar também objetos em primeiro plano na imagem, enquanto o Modo Cinema terá melhorias em ângulos de perfil e recorte de óculos/cabelos.

E aí, o que acharam? 😉