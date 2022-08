Waze Carpool será descontinuado a partir de setembro

O Waze anunciou hoje que descontinuará o seu serviço de caronas, o Carpool, a partir de setembro próximo. Lançada há seis anos, a ferramenta seguia uma estratégia diferente de outros apps mais tradicionais (como o Uber e o 99) e tinha a ideia de diminuir o número de veículos nas ruas.

Disponível no Brasil desde 2018, o Waze Carpool também podia ser usado por usuários dos Estados Unidos e de Israel. Com preços que variavam entre R$4 e R$25, a ideia do serviço era permitir que duas pessoas que estivessem se deslocando para endereços próximos pudessem dividir os custos de uma viagem.

Segundo a empresa comandada pelo Google, o fim do serviço se deve principalmente pelo impacto da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) na mobilidade urbana, já que muitas pessoas estão agora trabalhando e/ou estudando diretamente de suas casas. O aplicativo, entretanto, não deixou claro quantos dos seus mais de 150 milhões de membros usavam o Carpool regularmente.

Estamos orgulhosos do que alcançamos com o nosso serviço de caronas compartilhadas e somos gratos às comunidades de usuários que nos ajudaram a reduzir o trânsito.

Um grande diferencial do Waze Carpool, vale lembrar, era a possibilidade de escolher exatamente o perfil das pessoas com quem você iria viajar. Era possível, por exemplo, receber apenas pedidos de caronas de colegas de trabalho ou de pessoas do mesmo sexo. Ele também contava com um sistema avaliação de motoristas e passageiros bastante parecido com o de outros serviços mais populares.

