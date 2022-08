Apple ensina a atualizar o iPhone, evitar phishing e mais

E vamos a mais uma relevante atualização no canal brasileiro da Apple no YouTube, com vídeos de suporte para seus aparelhos e sistemas operacionais.

Os vídeos, cabe sempre recordar, funcionam como espécies de tutoriais rápidos para ajudar usuários com dúvidas e/ou problemas recorrentes nos dispositivos e/ou sistemas operacionais da empresa.

Na nova leva de vídeos, a Maçã focou no iPhone e no iPad, bem como ensinou a ajudar a se proteger contra uma técnica de engenharia social — ou golpe, no popular — bastante conhecida.

No primeiro vídeo, a poucos dias do lançamento oficial das novas grandes versões de seus sistemas operacionais, a Apple ensina como atualizar o iPhone e o iPad — tanto sem fio quanto usando um computador.

Saiba como verificar se uma nova versão do iOS está disponível para o iPhone, iPad ou iPod touch. Isso inclui atualizações de software para as versões instaladas atualmente e a opção de atualizar para a versão disponível mais recente.

Prosseguindo, a Apple também ensina como o usuário deve proceder ao não conseguir efetuar uma compra usando o iPhone, seja na App Store ou dentro de determinado app. No vídeo, a empresa explica como atualizar as informações de pagamento e como autenticar a compra com a instituição financeira.

Saiba como atualizar o método de pagamento ou autenticar uma compra dentro do app, com base em assinatura, da App Store no iPhone.

Outro caso bastante comum e que dá dor de cabeça para muita gente é quando o iPhone fica congelado no logo da Apple. Nesse vídeo, a Maçã explica como forçar a reinicialização e como entrar no modo de recuperação para solucionar o problema.

Veja aqui o que fazer se o dispositivo estiver com uma tela congelada, não responder ao toque ou travar quando ligado.

A Apple também explica, em outro vídeo, como evitar e denunciar phishing, tática na qual golpistas se passam por uma empresa real, como a própria Maçã — e que pode ter início com um email, uma ligação ou uma mensagem de texto não solicitada.

Confira estas dicas para evitar golpes de phishing e saiba o que fazer se você tiver recebido um email falso ou suspeito.

Por fim, a Apple ensina como cancelar uma assinatura pelo app Ajustes do iPhone ou do iPad — o que é feito facilmente tocando no seu nome, depois em assinaturas e por fim em “Cancelar assinatura” em uma das que estiverem ativas.

É fácil atualizar ou cancelar uma assinatura ou uma avaliação gratuita de um app na App Store.

Os vídeos contam com narração e legendas — as quais transcrevem fidedignamente o conteúdo do áudio executado.

Tratam-se de vídeos bastante didáticos, contando com ícones, animações e imagens desenhadas especialmente para simular o trabalho na tela de um iPhone ou de outros dispositivos da Apple.