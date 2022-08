Apple Morumbi realizará nova sessão para autistas amanhã

Em 2017, nós noticiamos que a Apple realizou a primeira sessão focada em crianças com autismo em sua loja no MorumbiShopping, em São Paulo. De lá para cá, outras sessões como essa aconteceram e amanhã, 27 de agosto, a Maçã a repetirá na mesma loja, de acordo com o Canal Autismo.

Publicidade

A sessão faz parte da programação do Today at Apple e a empresa permitirá que os inscritos no evento interajam com o iPad e o Apple Pencil para desenharem, pintarem, criarem histórias em quadrinhos e mais.

Sabendo que muitos autistas possuem hipersensibilidade sensorial, a empresa terá o cuidado de fechar a loja ao público durante o evento, a fim de diminuir distrações e o estímulos, deixando o ambiente com menos luz e menos barulho.

Infelizmente, não há mais vagas para o evento que ocorrerá amanhã. Entretanto, se você tiver interesse e quiser ficar por dentro de quando acontecerão as próximas sessões, pode enviar seus dados nesse formulário (proporcionado pelo Canal Autismo).

Muito bacana! 👏