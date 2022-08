Apple TV+ anuncia 2ª temporada de “Acapulco” para 21/10

Após ser renovada alguns meses atrás, a comédia “Acapulco” , do Apple TV+, teve a sua segunda temporada anunciada hoje. A continuação da série baseada no filme ”Como Se Tornar um Conquistador” chegará às telas no dia 21 de outubro, com os dois primeiros episódios. Os outros oito serão liberados semanalmente, às sextas-feiras.

A produção conta a história de Máximo Gallardo, vivido por Eugenio Derbez (“CODA”) na fase adulta e Enrique Arrizon (“Tudo Azul”) na juventude. O enredo se passa na década de 1980 e acompanha os desafios do protagonista após conseguir o emprego dos sonhos no resort Las Colinas, em Acapulco (México), país onde a série é filmada.

Na segunda temporada, o jovem Gallardo enfrentará uma crise no seu trabalho, além de problemas familiares. Em meio a tudo, ele conhecerá um novo interesse amoroso que contrastará com o seu ideal de mulher, à medida que sonha com o dia em que comandará o resort. Enquanto isso, o personagem mais velho — nos ”dias atuais” — voltará a Acapulco para resolver questões pendentes que deixou no passado.

Confira algumas imagens inéditas da segunda temporada liberadas pela Apple:

“Acapulco” é uma coprodução da Apple Studios com a Lionsgate Television, o 3Pas Studios, a Zihuatanejo Productions e a Tannenbaum Company. A criação é de Austin Winsberg, Eduardo Cisneros e Jason Shuman, que também são produtores executivos. Chris Harris é o showrunner, enquanto Jay Karas dirige e produz a série.

