Cartão global do Banco Inter ganha suporte ao Apple Pay

Mais uma boa novidade para quem gosta de manter todos os seus cartões no âmbito virtual: o cartão de débito da Global Account, conta internacional do Banco Inter, agora tem suporte ao Apple Pay.

A novidade já era aguardada há alguns meses e se tornou realidade hoje, com a liberação do cartão virtual da conta para alguns clientes, como informou a conta @PayNewsBR no Twitter.

Para adicionar o cartão de débito internacional, é necessário inserir os dados do cartão virtual manualmente no app Carteira (Wallet) e depois verificar a inclusão com um código enviado por SMS ou email. Aos interessados, há um vídeo do Banco Inter ensinando a fazer todo o processo tanto no app Carteira quanto no Google Pay e no Samsung Pay.

Em breve, o cartão físico será liberado para correntistas; ao solicitar e receber o cartão, o virtual será automaticamente modificado (número e senha) para ficar em pé de igualdade com o físico. Não há informações se essa mudança será feita de forma automática no Apple Pay e em outras carteiras digitais.