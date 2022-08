★ Como escolher o melhor celular para jogos?

Escolher o melhor celular para jogos pode não ser uma tarefa das mais simples. Afinal, são tantas as opções disponíveis no mercado que às vezes pode ser complicado escolher qual a que mais se encaixa em nossas necessidades.

No entanto, é fundamental pesquisar e só fazer a aquisição do dispositivo quando tiver certeza de que aquela é a melhor opção para você.

Sendo assim, para que você tenha um norte para seguir na hora de escolher o smartphone ideal na hora de comprar, trouxemos várias dicas simples, mas importantes. Assim, se você é adepto dos jogos mobile, poderá jogar tranquilamente em seu aparelho, sem dores de cabeça ou travamentos. Então, leia até o final e confira nossas recomendações!

Dicas para escolher o melhor celular para jogos

Apesar de os PCs e outros tipos maiores de dispositivos geralmente serem mais poderosos, o celular leva grande vantagem sobre eles em muitos aspectos — em especial quanto à portabilidade.

Afinal, através do celular podemos nos comunicar, acessar a internet, dentre muitas outras funções, em qualquer lugar com acesso à rede. Sem contar os aplicativos offline que são muito úteis também, como a calculadora, a câmera, o relógio, etc.

E hoje em dia, uma das funções mais utilizadas dos aparelhos celulares é a de jogos. Seja para fazer download de games, seja para acessar arenas multiplayer, jogar cassino online, quizzes e toda sorte de jogos, o celular é um dos melhores dispositivos.

Entretanto, para que os jogos mobile possam ser jogados com fluidez, conforto e sem prejudicar o aparelho, é preciso prestar atenção em diversos aspectos na hora de comprá-lo, como veremos a seguir.

Resolução

Uma das primeiras coisas que você deve levar em consideração na hora de escolher o melhor celular para jogos é a resolução que ele possui. Afinal, o display dele é o que determina quantos pixels a tela tem por polegada (PPI) e, por consequência, qual é a resolução do aparelho.

Como você deve saber, os pixels são pequenos pontos de cor, que quanto mais aglutinados ficarem, mais nítida a imagem fica. Assim sendo, quanto maior for o PPI do celular, mais viva será a imagem no jogo, para que você visualize melhor os detalhes.

Para jogos, o ideal é que o smartphone tenha resolução Full HD, que costuma apresentar por volta de 390PPI.

Memória (RAM e ROM)

A RAM do aparelho é a responsável por permitir que ele realize vários processos ao mesmo tempo. Já a ROM é aquela que realiza a leitura dos dados armazenados e influencia principalmente na inicialização do dispositivo.

Para escolher o melhor celular para jogos, é importante que ele tenha acima de 4GB de RAM e que a ROM seja compatível com as usadas no Brasil, caso o celular seja importado. Para obter informações sobre a ROM do seu aparelho, você pode procurar nas configurações dele.

Essas informações podem variar de um celular para outro, mas, caso seu dispositivo seja importado, veja se ele oferece a opção “Inform” (tradução de “Informar” em inglês).

Processador

Outro fator determinante na hora de escolher o melhor celular para jogos é o processador. Afinal, ele é responsável por processar os dados recebidos pelo aparelho.

Como os jogos costumam conter muitos dados, é necessário que o celular tenha um processador poderoso para que ele consiga processá-los sem travar.

Em geral, você deve usar aparelhos que sejam quad-core ou octa-core para jogar sem problemas, ou seja, que o processador do seu smartphone tenha quatro ou oito núcleos.

Bateria

A duração da bateria é um critério geral na hora de escolher um bom celular. Contudo, para jogar é ainda mais importante, pois os games costumam demandar bastante tempo e energia do aparelho.

E você não vai querer que o celular “morra” ou venha a superaquecer bem no meio da partida, não é mesmo? Portanto, informe-se sobre o tempo de autonomia que o smartphone oferece antes de comprá-lo para não ter dores de cabeça depois. Um celular ideal para jogos deve ter acima de 4.000 miliampere por hora (mAh), o que dará a ele cerca de 14 horas de bateria.

Compatibilidade

Outra coisa importante que você deve se atentar na hora de escolher o melhor celular para jogos, é se o game que você pretende jogar é suportado pelo aparelho. Afinal, não é qualquer celular que roda qualquer jogo.

Portanto, verifique se o jogo em questão necessita de recursos como giroscópio, sensor de movimentos, câmera, e se o seu dispositivo possui essas aplicações.

Armazenamento

Além da RAM e da ROM, você também precisa saber se o celular que você tenciona comprar possui um bom espaço para armazenamento. Afinal de contas, se ele não tiver muito espaço, pode ser que alguns jogos não sejam suportados por ele.

Ou então, você pode até conseguir baixar ou acessar o game, mas ele irá apresentar problemas e você não conseguirá jogar direito.

Sendo assim, para escolher o melhor celular para jogos, prefira adquirir um que tenha acima de 32GB de espaço, ou que tenha armazenamento expansível para melhorar o espaço dele.

Sistema operacional

Os dois principais sistemas operacionais dos celulares são o Android e o iOS. E quando você vai escolher o melhor celular para jogos, deve observar, além de qual o sistema pelo qual ele opera, qual é a versão dele.

Afinal, dependendo do jogo ou de qualquer app que você queira baixar, pode ser que a versão do sistema do celular não o aceite, caso ela seja mais antiga. A versão mais recente do Android é a 12 e a do iOS é a 15.6.1 (o iOS 16 será lançado em breve), então, o ideal é que o seu celular seja atualizado com elas.

Tamanho da tela

Algo bastante importante a se prestar atenção na hora de escolher o melhor celular para jogos é o tamanho da tela. Afinal, quanto maior ela for, mais fácil será de acessar os recursos durante as partidas e, por consequência, melhor será o seu desempenho.

O tamanho ideal de tela para jogar é acima de 6 polegadas, o que irá permitir que você jogue com conforto visual e de toque.

Agora que você já sabe como escolher o melhor celular para jogos, coloque essas dicas em prática e curta seus jogos mobile com todo o conforto!