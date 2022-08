Comunidades do WhatsApp só chegarão ao Brasil em 2023

É oficial: o recurso de Comunidades do WhatsApp chegará apenas em 2023 aqui ao Brasil. Ontem (25/8), a Meta, empresa responsável pelo mensageiro, enviou um ofício ao Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo informando que tanto as Comunidades quanto o aumento do tamanho dos grupos da plataforma serão implementados no país somente no ano que vem.

O ofício é uma resposta ao próprio MPF, o qual solicitou em abril que a empresa segurasse o lançamento das duas funcionalidades no Brasil até que passassem as eleições, por temerem a disseminação de informações falsas.

Na época, a empresa acatou a solicitação, porém o MPF voltou a pedir o adiamento dos recursos até janeiro de 2023. Novamente, a Meta atendeu ao pedido. Agora, o MPF afirma que “foram atendidas as expectativas” e que “seguirá atuando, procurando contribuir para o aprimoramento das políticas de enfrentamento à desinformação das principais plataformas digitais que operam no país”.

As Comunidades permitirão a criação de até 256 grupos e o encaminhamento de mensagens para até 2.560 contatos de uma só vez. Quando elas chegarem, também virão com a possibilidade de adicionar até 512 pessoas a um grupo, cujo limite hoje é de 256 no Brasil.

Sobre os novos recursos e a decisão, um porta-voz do WhatsApp afirmou:

Estamos entusiasmados com o valor que a funcionalidade “Comunidades” trará para que organizações sociais e empresas possam gerenciar suas conversas em grupo. Enquanto estamos progredindo, não temos a expectativa de lançar “Comunidades” no Brasil antes de 2023.

O WhatsApp liberou ontem a atualização 22.17.77 citando algumas novidades já lançadas recentemente, incluindo a possibilidade de transferir o histórico de conversas do Android para o iOS de maneira mais segura, envio de arquivos com até 2GB e uso de qualquer emoji para reagir a uma mensagem.

Apesar de o changelog também mencionar os grupos com até 512 pessoas, como já explicamos, esse recurso não estará disponível imediatamente no Brasil.

