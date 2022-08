Desvende enigmas em Love You To Bits+, no Apple Arcade

O Apple Arcade ganhou, hoje, mais um clássico da App Store que foi adaptado para os moldes do serviço da Maçã: Love You To Bits+, um jogo de point & click tão emocionante quanto adorável.

Nele, você segue os passos de Kosmo, um explorador espacial novato e desajeitado, em busca de sua namorada-robô Nova. Como descrito pela desenvolvedora, “depois de um acidente fatal, todas as peças de Nova estão soltas por todo o universo e Kosmo fará o possível para recuperá-las, reconstruí-las e recomeçar o seu relacionamento”.

A história do game é pontuada por quebra-cabeças e outros enigmas — tudo possível de ser jogado com apenas um dedo. Além disso, a narração visual e a trilha sonora de tirar o fôlego se encaixam perfeitamente na ação, tornando o título ainda mais imersível.

Os mais atentos também se encantarão ao descobrir algumas referências a “Star Wars”, “Blade Runner” e, às vezes, até mesmo à saga de jogos The Legend of Zelda.

Love You To Bits+ já está disponível no Apple Arcade e é compatível apenas com iPhones e iPads rodando o iOS/iPadOS 13.0 ou superior.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

