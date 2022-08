Estreia do dia no Apple TV+: 3ª (e última) temporada de “See”

Finalmente, chegamos ao momento que muitos aqui certamente estavam esperando: a estreia da terceira e última temporada da série épica “See”, do Apple TV+.

A série foi um dos principais conteúdos que a Apple usou para se impulsionar inicialmente no mercado de streaming, uma vez que foi lançada junto ao próprio serviço. Protagonizada por Jason Momoa (“Aquaman”), a produção se tornou um dos títulos de sustentação da Apple TV+ ao longo de suas duas temporadas iniciais.

A terceira temporada de “See” se passa um ano depois que Baba Voss (Momoa) derrotou seu irmão/inimigo Edo. Ele, então, passou a viver seus dias em reclusão até se ver forçado a retornar à sua tribo quando um cientista trivantiano desenvolve uma nova forma de armamento de visão que ameaça o futuro da humanidade no mundo pós-apocalíptico, colocando em perigo o reino de Pennsa.

Ao lado de Momoa, retornam para a terceira temporada Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James e David Hewlett. “See” é produzida por Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe, Jennifer Yale, Anders Engström e Jonathan Tropper, que também atua como showrunner.

Na última terça-feira (23/8), a Apple realizou, no Directors Guild of America Theater em Los Angeles, a première da terceira temporada da série. O evento contou com as estrelas e a equipe da produção.

O primeiro episódio da terceira temporada de “See” já está disponível no Apple TV+. Os próximos capítulos serão lançados semanalmente, às sextas-feiras, até o dia 14 de outubro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

