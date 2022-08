Globoplay oferece 6 meses de Apple TV+ grátis para assinantes

O Globoplay está oferecendo, por tempo limitado, seis meses grátis de Apple TV+ para assinantes de qualquer um de seus planos. Essa oferta, vale ressaltar, pode ser aproveitada até mesmo por quem já havia resgatado os três meses promocionais oferecidos pelo serviço em sua última parceria com a Maçã.

O benefício é válido até o dia 22 de setembro próximo e, para ativá-lo, basta acessar essa página, clicar/tocar no botão “Eu quero!”, inserir as credenciais da sua conta Globo (caso já não esteja logado) e seguir com as instruções. É necessário criar um ID Apple para resgatar a promoção.

Se você ainda estiver aproveitando os três meses de Apple TV+ dados pelo Globoplay (ou de qualquer outra oferta) anteriormente, será necessário cancelar sua assinatura do serviço de streaming da Maçã antes de aproveitar a nova promoção. Além disso, apenas usuários maiores de 18 anos são considerados elegíveis.

Além do Globoplay, a Samsung e a Roku também estão oferecendo um período de assinatura grátis do Apple TV+ para donos de suas smart TVs/set-top boxes. Em ambos os casos, novos assinantes podem resgatar três meses de assinatura.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

