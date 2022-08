“Pachinko” dá ao Apple TV+ 1º prêmio nos Edinburgh TV Awards

O Apple TV+ ganhou seu primeiro troféu nos Edinburgh TV Awards, uma das premiações mais respeitadas do Reino Unido que esteve, como tradicionalmente acontece, entre as atrações do Festival de TV de Edimburgo, na capital da Escócia.

Desta vez, a produção premiada da Maçã foi “Pachinko”, que foi um dos grandes destaques do serviço de streaming em 2022. A série foi agraciada com o prêmio de Melhor Drama Internacional, vencendo produções de peso como “Round 6” (Netflix) e “Succession” (HBO).

Pachinko wins the Edinburgh TV Award for Best International Drama (@AppleTVPlus) #EdTVAwards pic.twitter.com/WtVQRDfT4x — Edinburgh TV Festival (@EdinburghTVFest) August 25, 2022

Mas a Netflix também não saiu perdendo, visto que “Sex Education”, série britânica destinada ao público adolescente, venceu na categoria Melhor Comédia e consolidou mais uma vez a presença do serviço de streaming na premiação.

O Apple TV+ ainda poderia ter ganho outra estatueta com “11 de Setembro: No Gabinete de Crise do Presidente”, o qual concorreu na categoria Melhor Documentário, mas acabou não sendo o escolhido pelos jurados.

Como se trata de uma premiação britânica e a maior parte das atrações lançadas pelo Apple TV+ são de origem americana, o número de atrações indicadas é sempre bastante limitado, mas é interessante ver o serviço da Maçã saindo na frente em uma das duas categorias que concorreu.

