Tim Cook fala sobre inovação, privacidade e mais em entrevista

Em uma entrevista concedida ao Popular Mechanics, o CEO da Apple, Tim Cook, voltou a falar sobre alguns dos temas mais recorrentes acerca da empresa, como a busca por inovação, a proteção da privacidade dos usuários, o impacto do programa Self Service Repair e o legado de Steve Jobs — entre outros assuntos.

Vamos aos destaques!

Gestão

No comando da empresa desde 2011, ao ser perguntando como a Apple conseguiu criar e manter um ambiente de inovação duradouro, Cook explicou que isso só é possível com uma boa dose de diálogo e interação entre as equipes. Segundo ele, essa dinâmica é essencial para que a empresa possa focar em ideias que são “realmente inacreditáveis”.

Elas [as ideias] não seguem nenhum caminho singular, podem vir de todos os cantos da empresa. Acreditamos em reunir grupos de pessoas focadas em resolver algum problema para um usuário. Você escolhe diversas equipes que analisam o problema através de lentes distintas.

Um dos frutos mais recentes dessa filosofia foram os chips das linhas M1 e M2, que trouxeram um equilíbrio impressionante entre performance e eficiência energética para os computadores da Maçã. Essa mudança, destaca o executivo, tem raízes ainda no desenvolvimento dos primeiros chips para iPhones, há mais de uma década.

Encontramos um problema parecido para laptops: como você coloca algo ali dentro que seja o chip de computador mais poderoso do mundo? A partir disso, nasceu o M1, e agora fomos mais longe com o M2. E o Mac agora é um produto totalmente diferente do que era antes.

Privacidade

Cook voltou a defender a privacidade como um “direito humano fundamental” e explicou que recursos como a Transparência do Rastreamento de Apps e as “informações nutricionais” da App Store buscam dar ao usuário mais controle sobre seus dados. Além disso, ele também comentou a necessidade de uma maior regulação estatal nessa área.

Acho que a privacidade é uma das questões mais importantes deste século. […] Não gosto muito de regulamentação porque me preocupo com o que isso faz com a inovação, mas essa questão é tão grande que acho que a ela é necessária. […] Eles [os usuários] devem decidir quem pode ver seus dados, mantê-los e vendê-los. Deve ser uma decisão deles, não de uma empresa.

Reparo

Ao ser questionado sobre o programa Self Service Repair, Cook preferiu não comentar o quão influentes movimentos como o Right to Repair (Direito ao Reparo) foram em sua concepção, e sim colocá-lo como uma terceira opção para usuários entusiastas.

Na verdade, há algo lá para todos. Olhamos com uma visão mais ampla e dissemos: “O que as pessoas querem?” […] Você pode comprar a peça em si em vez de pagar por um reparo. E se você precisar de um manual que lhe diga como fazer algo, você pode ter o manual. E se forem necessárias algumas ferramentas especiais ou acessórios, também podemos fornecer isso a você.

Jobs

Por fim, o executivo voltou a exaltar o legado de Jobs dentro da Apple — algo que, segundo ele, ainda possui grande influência na forma como as equipes trabalham e desenvolvem novos produtos na empresa.

Eu acho que ele [Jobs] encontraria coisas que iria amar e coisas que ele diria: “Nós podemos melhorar nisso.” Acho que ele faria as duas coisas. Como todos nós fazemos. Nunca estamos realmente satisfeitos. Estamos sempre trabalhando no amanhã.

Cook (e cia), vale lembrar, apresentará a próxima geração dos iPhones, novos Apple Watches e (possivelmente) um novo modelo de iPad em um evento especial no dia 7 de setembro.

A entrevista completa do Popular Mechanics pode ser encontrada aqui.

via AppleInsider