Twitter anuncia chegada de podcasts à aba Spaces

O Twitter oficializou que em breve a rede social ganhará uma aba dedicada aos Espaços (Spaces), assim como noticiamos anteriormente — e que nela será possível ouvir podcasts, conforme indícios apontavam.

Com uma aba própria, será possível acessar tanto as transmissões ao vivo das salas de áudio como sessões gravadas em um único lugar. Mais do que isso: o app os organizará e os reunirá em playlists de acordo com tópicos específicos como notícias, música, esportes e muito mais.

Essa seção será chamada de Stations (Estações) e terá um misto de produções de áudio próprias da rede social com podcasts populares extraídos de feeds RSS.

A partir de quinta-feira, 25 de agosto, estamos integrando podcasts ao Twitter como parte de nossa nova guia Spaces redesenhada. Sabemos que algumas discussões precisam de mais de 280 caracteres, e aproximar as pessoas das ideias, do conteúdo e dos criadores que elas conhecem e amam é essencial para o Twitter, não importa onde as conversas ocorram.

O aplicativo também recomendará estações para os usuários com base no conteúdo que costumam consumir. O gerente sênior de produtos do Twitter, Evan Jones, contou ao The Verge que eles estão tentando fazer com que a experiência seja “como se outro usuário recomendasse algo para você”. Além disso, a intenção é de que seja mais fácil descobrirem novos podcasts.

Por enquanto, só é possível reproduzir um podcast dentro da aba (e não enquanto você navega na linha do tempo) e o recurso de criar cortes dos Espaços ainda não está disponível, mas poderá aparecer futuramente.

A nova aba está sendo testada com apenas um grupo limitado de pessoas ao redor do mundo — em inglês, inicialmente. Não há previsão ainda para o lançamento dela, mas Jones afirmou que a versão final do recurso será influenciada pela resposta das pessoas ao teste.