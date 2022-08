Apple disponibiliza oitava versão beta do iOS 16

A Apple lançou hoje a oitava versão beta do iOS 16 (compilação 20A5358a ) para desenvolvedores, pouco menos de uma semana após disponibilizar a sétima versão. É bem provável que essa seja a última versão beta para desenvolvedores antes da Release Candidate (RC), a qual poderá ser liberada após o evento da semana que vem.

Estranhamente (ou não), as oitavas versões de testes do watchOS 9 e do tvOS 16 não foram liberadas hoje — bem como também não temos novas betas do iPadOS 16.1 e do macOS Ventura 13, mas estes sistemas serão sabidamente lançados só em outubro.

Você pode abrir as páginas de cada um deles aqui no site para conferir tudo o que já cobrimos sobre eles, incluindo as novidades mais relevantes que chegarão este ano: iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16.

É sempre importante salientar que é preciso ter cuidado ao instalar as betas em aparelhos que você tem o costume de usar diariamente — afinal, estamos falando de sistemas potencialmente instáveis e para os quais a maioria dos apps ainda não estão otimizados.

Os novos sistemas já estão em fase beta pública, então em breve a nova compilação do iOS 16 também será disponibilizada no Apple Beta Software Program.