Apple Education Community é lançada para educadores

Já faz alguns anos que a Apple tem dado certa atenção aos educadores, principalmente com programas como o Apple Teacher, que chegou ao Brasil em 2018. Com esse programa e, recentemente, com encontros virtuais acontecendo até em português, a empresa tem procurado cada vez mais oferecer materiais e dar suporte para aprimorar a prática pedagógica dos professores.

Publicidade

Como noticiou o The Journal, a Maçã foi além e lançou a Apple Education Community, que a empresa descreve como “um espaço para aprender, manter contato e se inspirar”. Trata-se de um centro de desenvolvimento profissional criado para educadores que desejam utilizar as tecnologias da Apple, seja em software ou hardware, para aprimorarem suas aulas.

No Learning Center, que já estava disponível anteriormente no Apple Teacher, é possível encontrar recursos criados pela Maçã para todos os níveis de habilidade, desde tutoriais rápidos e básicos para compreender o funcionamento de dispositivos até ideias inspiradoras.

A grande novidade agora é que, além de um novo site, os educadores poderão se conectar ainda mais através do Fórum. Nele, pessoas poderão publicar, comentar, pedir ajuda e/ou compartilhar ideias. Existem diversos tópicos como Ensino e Aprendizagem, Liderança e mais.

Publicidade

Infelizmente, esse recurso ainda está em testes e somente usuários desses locais podem publicar ou comentar: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos.

Anteriormente, somente participantes do programa Apple Teacher poderiam visualizar os conteúdos. Agora, apesar da restrição de países que podem interagir, é possível visualizar e compartilhar todo o conteúdo do site, sem ser necessário sequer fazer login.

Esperamos que os fóruns possam logo chegar aos professores do Brasil também, já que compartilhar experiências, sucessos e dificuldades é o que faz aprimorar cada vez mais o nosso trabalho.

via AppleInsider