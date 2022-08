Apple TV+ anuncia nova leva de produções infantis

O Apple TV+ anunciou hoje uma extensa lista de produções infantis que chegarão ao seu catálogo durante a primavera. Composta por títulos inéditos, especiais e novos capítulos de séries já conhecidas pelos pequenos, ela traz opções para crianças desde a idade pré-escolar até a pré-adolescência.

Vamos conferir o que há de novo?

“Os Clássicos da Peanuts”

Fãs do icônico Charlie Brown e sua turma poderão curtir, a partir de 9 de setembro, oito novos episódios dos “OS Clássicos da Peanuts”, produzidos pela Mendelson/Melendez Productions e Peanuts Worldwide.

Eis a lista completa:

“He’s a Bully, Charlie Brown” “He’s Your Dog, Charlie Brown” “It Was a Short Summer, Charlie Brown” “It’s Your First Kiss, Charlie Brown” “There’s No Time For Love, Charlie Brown” “Why, Charlie Brown, Why?” “You’re In Love, Charlie Brown” “You’re the Greatest, Charlie Brown”

“Sago Mini Friends”

Anunciada originalmente em abril, a série “Sago Mini Friends“, baseada no universo do jogo infantil Mundo Sago Mini, agora tem data para estrear: 16 de setembro.

Com foco em crianças em idade pré-escolar, a série é descrita como “um adorável aceno de gratidão” e trabalha temas como otimismo e gentileza.

Ambientada no divertido e colorido mundo de Sagoville, a série traz de volta os personagens clássicos do aplicativo: Harvey (o cachorro de orelhas caídas), Jinja (o gato), Jack (o coelho) e Robin (o pássaro).

Produzida pela Spin Master Entertainment e animada pelo estúdio Brown Bag Films, a série será dirigida por Chad Hicks (“Kingdom Force”) e terá como produtores executivos Jennifer Dodge, Ronnen Harary, Laura Clunie, Toni Stevens — conhecidos pelo sucesso “Patrulha Canina” —, além de Tone Thyne (“Wonder Pets!”) e Dustin Ferrer (“Esme & Roy”).

“Ferinha e a Fábrica de Tudo”

Inspirada no trabalho do artista visual Toff “Wirror” Mazery, a segunda temporada da série “Ferinha e a Fábrica de Tudo”, marcada para o próximo dia 30 de setembro, levará Ferinha e seus amigos parar explorar um novo mundo abaixo da Fábrica de Tudo “responsável por toda a destruição no universo”.

Cocriada e desenvolvida pelos vencedores do Emmy Edward Jesse e Michael Ryan, a produção tem o também premiado Joseph Gordon-Levitt (“Mr. Corman”) como produtor executivo.

A série é uma produção da HITRECORD com a Bento Box Entertainment (empresa da FOX Entertainment).

“Vamos rodar com Otis”

Para fechar o mês de setembro, o Apple TV+ disponibilizará para os pequeninos a segunda temporada de “Vamos rodar com Otis”, série baseada na série de livros de Loren Long.

O pequeno trator Otis, segundo a sinopse, embora pequeno, tem um grande coração: sempre que vê um amigo em apuros, ele aciona os freios, pergunta como pode ajudar e parte para a ação. Nessa nova parte da história, ele conhecerá novos personagens carismáticos e se meterá em todo o tipo de aventura.

A série terá produção executiva de Vince Commisso, Wendy Harris, Darragh O’Connell, Jane Startz, Angela C. Santomero e do próprio Long.

“Olá, Jack! — Um programa sobre gentileza”

Estrelada por Jack McBrayer (“30 Rock”), a série pré-escolar “Olá Jack! — Um programa sobre gentileza” será a primeira grande novidade para o público infantil no mês de outubro, prevista para o dia 7/10.

Cheio de humor e positividade, a produção traz Jack como um habitante de um mundo um pouco mais bonito e colorido “no qual um pequeno ato de bondade pode mudar todos à sua volta”.

A série é produzida pelo 9 Story Media Group em colaboração com a Jax Media, e é animada pela Brown Bag Films. O projeto é uma criação de McBrayer em parceria com a autora (e veterana da televisão infantil) Angela C. Santomero, criadora de “Daniel Tigre”.

“O Fantasma Escritor”

Uma das primeiras produções do Apple TV+, a série infanto-juvenil “O Fantasma Escritor” estará de volta após dois anos para sua terceira temporada. Marcada para estrear dia 21 de outubro, ela contará com um elenco completamente novo e uma aventura inédita.

De acordo com a sinopse divulgada pela Maçã, a nova parte da série girará em torno de um grupo de amigos com a missão de investigar o mistério de um fantasma que liberou vários personagens fictícios para o mundo real em uma biblioteca. A produção é estrelada por Princess Mapp, Nour Assaf e Daire McLeod.

“O Fantasma Escritor” foi desenvolvida por J.J. Johnson e Andrew Orenstein em parceria com Luke Matheny, que também dirige o primeiro episódio da nova temporada. Christin Simms, Blair Powers e Kay Wilson atuam como produtores executivos.

“Slumberkins”

Outra produção inédita dessa nova leva de lançamentos infantis, “Slumberkins“ chama a atenção por misturar elementos 2D com marionetes reais. Descrita como uma “série de animação que fortalece o bem-estar emocional das crianças por meio de histórias de apoio”, ela é baseada na série de livros educacionais homônima e explora temas como confiança e amizade.

Estrelada pelos personagens Pé-grande, Unicórnio, Preguiça, Iaque e Raposa, a adaptação é uma criação Alex Rockwell (“Pajanimals”) ao lado de Halle Stanford e está marcada para aterrissar no catálogo do Apple TV+ em 4 de novembro. Os criadores da marca “Slumberkins”, Callie Christensen e Kelly Oriard, aparecem como coprodutores executivos.

“Circuit Breakers”

Pensada para um público mais juvenil, “Circuit Breakers” é uma de série ficção científica que aborda vários temas comuns do dia a dia das crianças. A produção estreará no dia 11 de novembro.

Criada por Melody Fox, a série contará com Matt Hastings como produtor executivo e diretor do episódio piloto. Andrew Orenstein, Sarah Haasz, David Michel, Cécile Lauritano, Anthony Leo, Andrew Rosen e Todd Berger também atuam como produtores executivos.

“Interrupting Chicken”

Por fim, a última novidade anunciada hoje pelo Apple TV+ foi a série pré-escolar “Interrupting Chicken”, baseada na série homônima de livros ilustrados criada por David Ezra Stein. Marcada para 18 de novembro, ela busca apresentar as crianças “ao prazer da escrita criativa”.

A série foi desenvolvida pelo vencedor do Emmy Ron Holsey, que também atua como produtor executivo. O seu elenco conta ainda com Sterling K. Brown, conhecido por seu trabalho na série “This Is Us”. Loris Kramer Lunsford, Clint Eland e Chantal Ling atuam como produtores executivos.

Boa diversão! 😉

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

