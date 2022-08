Apple TV+: “Sugar” ganha mais cinco nomes no elenco

Anunciada no finalzinho do ano passado para o Apple TV+, a futura série “Sugar” acaba de ganhar mais cinco nomes no seu elenco, o qual já contava com Colin Farrell (“Batman”), Kirby Howell-Baptiste (“The Sandman“, “The Good Place”) e Amy Ryan (“Gone Baby Gone” “Worth and Lost Girls”).

De acordo com a Variety, agora também farão parte da produção James Cromwell (“Succession”, “A Sete Palmos”) e Anna Gunn (“Breaking Bad”) — em papéis recorrentes — e Dennis Boutsikaris (“Better Call Saul”), Alex Hernandez (“Invasão”, “Bloodshot”) e Lindsay Pulsipher (“True Blood“) no elenco regular.

Escrita e produzida por Mark Protosevich, a série ainda não teve detalhes sobre seu enredo e personagens divulgados. O que se sabe, até agora, é que será uma produção contemporânea ambientada em Los Angeles sobre a história de um detetive particular.

Além de Protosevich, também atuarão como produtores executivos Simon Kinberg, Audrey Chon, o próprio Farrell — que é a grande estrela da série —, bem como o brasileiro Fernando Meirelles, que dirigirá “Sugar”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

