“Apple Watch Pro” não seria compatível com pulseiras antigas

À medida que vamos nos aproximando do próximo grande evento da Apple, que acontecerá no dia 7 de setembro, vão se intensificando os rumores relacionados aos produtos que deverão ser lançados. E o alvo da vez é a suposta nova versão do Apple Watch.

Conforme já repercutimos por aqui, a nova versão maior e mais robusta do relógio deverá trazer uma caixa maior, de 47mm. Por esse motivo, de acordo com um post do leaker UnclePan no Weibo, o novo modelo não seria compatível as pulseiras existentes. Ele também corroborou o tamanho da caixa, afirmando que ela terá 47mm ou 48mm.

Caso confirmado, isso seria algo inédito, tendo em vista que todos os Apple Watches lançados até hoje podem ser utilizados com pulseiras de qualquer modelo mais antigo — mesmo com os aumentos no tamanho das caixas do Series 4 e do Series 7.

O leaker em questão, vale notar, tem um bom histórico, já que previu o incremento nas dimensões dos displays da última geração do Apple Watch. Como lembrou o AppleInsider, ele afirmou no ano passado (erroneamente) o mesmo que está dizendo atualmente, no sentido de que não haveria retrocompatibilidade das pulseiras. Desta vez, contudo, o aumento deverá ser maior, além do que também se trata de uma nova linha.

Para colocar mais lenha nos rumores, o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou algo um pouco diferente. Ele falou que as pulseiras antigas serão suportadas pelo ”Apple Watch Pro”, embora elas “talvez não caibam tão bem ou pareçam tão consistentes devido ao tamanho do novo relógio”.

I believe the Apple Watch Pro will support older bands — though maybe they won’t fit as well or look as seamless given the size of the new watch. — Mark Gurman (@markgurman) August 29, 2022

Em pouco mais de uma semana, confirmaremos esses (e outros) rumores durante o evento de lançamento dos novos produtos da Apple. Fique ligado aqui no MacMagazine para saber de todas as novidades em primeira mão!

