Ciclista é salvo pelo Apple Watch e pela Siri

Um homem de 23 anos de San Diego (Estados Unidos) chamado Ryan McConnaughey conseguiu ser encontrado após sofrer um acidente enquanto andava de bicicleta, graças ao seu Apple Watch. Ele estava fazendo ciclismo em áreas montanhosas quando aconteceu o ocorrido que o deixou tetraplégico.

De acordo com o veículo local 10News, McConnaughey estava andando de bicicleta em Jamul (San Diego) quando passou por um lugar mais íngreme e a bicicleta foi para a frente, jogando-o por cima do guidão. Ele caiu de costas e, nessa hora, já entendeu o que havia acontecido, já que não conseguia sentir nada abaixo do pescoço. Seu telefone, porém, estava na mochila, fora do alcance.

Foi então que ele se lembrou do Apple Watch que estava usando. Utilizando o comando “Hey, Siri” (“E aí, Siri”), ele conseguiu ligar para um amigo que conseguiria localizá-lo, avisando da sua situação. Ele também fez ligações para o serviço de emergência — assim como o amigo — e para sua namorada Lauren, dando uma espécie de adeus caso algo acontecesse.

Ele foi, então, localizado e levado ao hospital, onde fez algumas cirurgias. Tetraplégico, o rapaz passou alguns meses em uma clínica de reabilitação e está agora voltando para casa.

Ele não deixa de reconhecer a importância do Apple Watch no seu processo de salvamento: “Aquele relógio salvou a minha vida. Não tenho dúvidas disso. Ninguém teria me encontrado, de jeito nenhum. Nunca pensei que estaria usando um Apple Watch para fazer uma ligação que salvaria minha vida”, disse.

Lauren chegou a publicar o áudio da ligação no TikTok a fim de promover uma campanha de financiamento coletivo para arcar com os custos médicos e despesas que teve com o acidente. O vídeo acabou viralizando na rede, e a campanha segue tentando alcançar seu objetivo de US$100 mil.

via AppleInsider