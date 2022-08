★ Como comprimir vídeo com facilidade? [2022]

Comprimir vídeo é uma necessidade para muitas pessoas que trabalham com geração de conteúdo ou com outras vertentes desse ramo. Aliás, mesmo que você não trabalhe nessa área, certamente já deve ter passado por alguma situação em que precisou compactar um arquivo de vídeo.

Afinal, um vídeo mais compacto é mais leve de ser rodado, ocupa bem menos espaço e pode ser assistido em dispositivos menos sofisticados.

Dessa forma, as empresas do ramo da tecnologia que produzem recursos para esse tipo de finalidade têm se esforçado para desenvolver ferramentas cada vez mais eficientes e fáceis de usar.

Então, com tanta oferta no mercado, nós consumidores podemos escolher entre as melhores opções, aquelas que irão solucionar nossos problemas na hora de comprimir vídeo, além de outros tipos de edição audiovisuais.

Por que comprimir vídeo?

Como já vimos, comprimir vídeo traz uma série de vantagens, como:

Otimização da memória do dispositivo;

Possibilidade de assistir aos vídeos em vários tipos de dispositivos, inclusive os móveis;

Otimização do tempo do telespectador;

Envio e abertura de arquivos mais rápido, etc.

Também, como estamos na era das redes sociais, a maioria delas — como o Facebook e o Instagram — impõem limites de tamanho e formato de arquivos que são suportados em seus feeds e stories.

Assim sendo, pode acontecer de, ao tentarmos compartilhar um vídeo, ele não ser aceito nessa rede e o upload falhar. Afinal, alguns vídeos gravados com celulares de câmeras de melhor resolução podem chegar a mais de 1GB.

E, se você não tivesse acesso a ferramentas que permitissem comprimir vídeo, esses conteúdos não poderiam ser compartilhados.

Isso é só um exemplo, mas são inúmeras as ocasiões em que um vídeo não cabe em um email corporativo, por exemplo, ou em uma mensagem de WhatsApp, etc.

Essas e muitas outras razões tornam as ferramentas de compressão de vídeos cada vez mais necessárias. E, de olho nesse mercado, as desenvolvedoras de software têm trabalhado arduamente para trazer soluções que atendam às necessidades dos usuários.

Desse modo, já é possível encontrar essa função em excelentes aplicativos e programas para edição de vídeos. Inclusive, algumas dessas ferramentas fazem muito mais do que comprimir, como veremos mais adiante.

O que é compressão de vídeo?

Comprimir um vídeo significa, basicamente, deixá-lo menor. Então, fazer essa diminuição do tamanho do arquivo consiste em retirar partes repetitivas e inúteis, como imagens já mostradas ou mesmo partes do conteúdo que são ditas mais de uma vez.

Assim, comprimir vídeo faz com que ele fique mais curto, com um tempo de duração menor. Além disso, o vídeo comprimido também pode ser convertido para um formato de arquivo mais leve de rodar, dependendo do software que você usar.

Desse modo, quando usamos uma ferramenta para compactar um arquivo de vídeo para postá-lo no YouTube, por exemplo, tornamos a transmissão online dele mais fácil, de modo que ele não fique travando caso o dispositivo do telespectador não tenha um hardware tão sofisticado ou a internet dele esteja lenta.

Assim também acontece quando você envia um arquivo de vídeo para outro dispositivo. Quanto menor e mais leve ele for, mais fácil ele irá abrir e menos espaço no dispositivo de destino ele irá ocupar.

Vale ressaltar que existem várias formas de comprimir um vídeo que fazem com que eles percam qualidade em sua versão editada. Esse tipo de compressão é chamado de “compactação com perdas”.

Portanto, se você quer fazer a compressão dos seus vídeos, deve escolher as ferramentas e as técnicas certas, pois, caso contrário, você pode acabar prejudicando o seu trabalho.

Sendo assim, para que você conheça alguns dos melhores conversores para comprimir vídeos para PC, trouxemos uma lista atualizada.

Os 3 melhores conversores para comprimir vídeos em PCs e Macs

Dentre todos os programas para comprimir vídeo disponíveis no mercado atualmente, 3 deles se destacam — isso graças aos seus recursos abundantes, capacidade de fazer a compressão sem perda de qualidade, facilidade de uso, dentre outras boas características.

Portanto, esse é o ranking dos melhores programas compressores de vídeo da atualidade:

Wondershare UniConverter 14

O UniConverter 14 é um programa supercompleto para a edição, compactação e conversão de vídeos. Em 2022, ele foi atualizado e ganhou uma repaginada total, desde sua interface, que ficou mais fluida, elegante e simples de usar, até os recursos que foram aprimorados.

Além disso, o UniConverter recebeu várias funcionalidades adicionais, principalmente no que diz respeito à parte de áudio.

Por isso, esse programa faz muito mais do que comprimir vídeo, pois ele é uma caixa de ferramentas completa para quem trabalha com manipulação audiovisual, produção de conteúdos ou simplesmente gosta de editar vídeos.

Se você possui muitos vídeos em seu PC, é importante fazer a compressão deles para que não sobrecarregue a memória da máquina e acabe por deixá-la lenta.

E para fazer isso usando o UniConverter, basta você baixar e instalar o programa em seu computador, que pode ser um PC com Windows ou Mac, e selecionar a função “Compressor”.

Depois, escolha os arquivos que deseja converter. Aliás, você pode fazer a conversão de um por vez ou fazer a compressão de vários vídeos ao mesmo tempo.

Então, arraste o(s) arquivo(s) para a área de edição e clique no ícone das configurações para determinar o tamanho de saída do arquivo, formato e demais parâmetros, e depois em “Iniciar” para comprimir apenas um vídeo ou em “Comprimir Tudo” para ações em massa.

Feito isso, é só aguardar a finalização do processo e escolher o local para salvar as versões já compactadas.

Wondershare Free Vídeo Converter

Outro bom programa para comprimir vídeo é o Wondershare Vídeo Converter, que possibilita a compactação de vídeos MP4.

Para utilizá-lo, você deve baixar e instalar o software (ele é compatível com sistema operacional Mac), abri-lo e selecionar “Caixa de ferramentas”.

Depois, clique em “Compactador de Vídeos” e um popup irá surgir na tela, com um sinal de +, o qual você deve pressionar para escolher o arquivo.

Você pode, também, arrastar e soltar os arquivos. Depois de ter escolhido, selecione as configurações da compressão, como tamanho, formato e quantidade de bits de saída.

Então, é só clicar em “Compactar” e aguardar a compactação ser concluída.

Filmora

Outro produto da Wondershare, o Filmora é um programa de edição de vídeos muito interessante. Por meio dele, você pode gravar, converter, comprimir, recortar, adicionar efeitos, baixar, subir, dentre muitas outras ações com vídeos.

Por tudo isso, ele é um programa que vale muito a pena você ter instalado em seu PC, afinal, ele lhe ajuda não só a melhorar a qualidade dos seus vídeos, como também otimizar a memória do seu dispositivo através da compactação.

Aliás, se você prefere fazer edição de vídeos direto do seu celular, o Filmora tem uma excelente versão compatível com iOS e Android, o FilmoraGo.

Os 2 melhores conversores para compactar vídeo online

Se você deseja comprimir vídeos sem baixar nenhum tipo de programa ou software em seu PC, também é possível.

Afinal de contas, existem muitas plataformas e sites online que oferecem esse tipo de serviço. E dentre as melhores opções, trouxemos duas para você conhecer.

Media.io online UniConverter

Com o Media.io, você pode converter arquivos de áudio ou de vídeo para praticamente qualquer formato dos mais populares, como MP4, MOV, MP3, WMA, AAC, AU, APE, MKA, AIFF, M4R, AC3, FLAC, OGG, dentre muitos outros.

Você pode, ainda, baixar esses arquivos direto da internet, fazer os ajustes, escolhendo qual o tamanho de saída do arquivo, e subi-lo novamente para o YouTube, o TikTok ou qualquer outra mídia social, tudo sem sair do site.

Para isso, basta acessar o site através de qualquer navegador, escolher ou baixar os vídeos e selecionar onde quer que ele comece e termine, ajustar os formatos e outras configurações e iniciar o processo.

Depois de comprimir os vídeos, você pode selecionar onde quer armazenar as versões já editadas e pronto.

Clideo

O Clideo é um programa online para comprimir vídeo, dentre outras funcionalidades oferecidas por ele. Para usá-lo, basta você entrar no site direto do navegador do seu PC (Mac ou Windows) e escolher o arquivo que deseja compactar no Dropbox.

Depois, espere o término do processo de compressão e clique em “Visualizar”.

Desse modo, você pode conferir o resultado da edição, já comprimida, antes de salvá-la em seu dispositivo.

A evolução da tecnologia a favor das melhores experiências

Como vimos, não são raras as ocasiões em que precisamos usar ferramentas para adaptar os arquivos de mídia audiovisual para atender às nossas necessidades. E essa evolução tecnológica tem ajudado a melhorar as nossas experiências.

Afinal, há não muito tempo, um vídeo precisava de um rolo de fita enorme e muito frágil, e toda uma parafernália para ser gravado e transmitido.

Sem contar os gastos exorbitantes que uma gravação e transmissão de vídeo significava! Já hoje em dia, essas ferramentas tornaram o acesso a conteúdos cada vez mais interessantes, muito mais fácil.

Essa democratização gera inclusão e muito mais experiências gratificantes. Então, por que não usufruir hoje mesmo desses recursos e ter muito mais autonomia e liberdade na criação e no consumo de conteúdos de vídeo?