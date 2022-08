Duolingo terá app focado no ensino de matemática

Após se estabelecer como um dos aplicativos de idiomas mais populares do mundo, o Duolingo anunciou na última sexta-feira, em um evento especial, que levará seu famoso sistema gamificado de aprendizagem para o mundo da matemática com o Duolingo Math. As informações são do Engadget.

Com lições que atendem tanto crianças do ensino fundamental quanto alunos mais experientes, o novo aplicativo divide o conteúdo em unidades individuais compostas por exercícios curtos, focados na memorização dos conceitos. Essa, vale notar, é a primeira vez que a empresa se aventura para além do ensino de idiomas.

Em um primeiro momento, apenas conteúdos mais básicos como multiplicação, divisão, soma e frações estarão disponíveis no app que, por enquanto, tem versões apenas para iPhone e iPad. O Duolingo, entretanto, prometeu adicionar conteúdos mais avançados com o passar do tempo.

O CEO do Duolingo, Luis von Ahn, explicou que a novidade tem como objetivo “quebrar o ciclo de ansiedade” que afeta muitas pessoas quando precisam estudar matemática. Assim como no aplicativo clássico, as lições são apresentadas de forma criativa juntas dos vários mascotes da empresa.

Ao ensinar esses conceitos básicos em um ambiente divertido e inclusivo, estamos ajudando nossos alunos a construir confiança e estabelecer as bases para que alcancem ainda mais.

Por enquanto, ele está em testes em inglês e, caso queira testá-lo, você pode colocar seu email na lista de espera disponível no site.

Além do Duolingo Math, que deverá ser lançado até o fim do ano, a empresa também aproveitou para anunciar a chegada de um novo idioma ao seu aplicativo clássico: o zulu. Falado principalmente na África do Sul, essa novidade faz parte de um esforço do serviço para dar mais visibilidade a idiomas ameaçados e/ou menos estudados.

Por fim, tanto o app clássico quanto o Duolingo ABC (focado na alfabetização de crianças) serão redesenhados para mostrar com mais clareza o progresso do usuário.