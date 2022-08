Promoções na App Store: Asketch, Word Search Daily PRO, Noise Smith e mais!

Abrindo a semana, quase no final do mês, com uma boa seleção de promoções na App Store!

O Asketch, criado por Andrew Kern, é um aplicativo para desenhos e rabiscos rápidos em seu iPhone ou iPad.

Toque na tela com dois dedos para acessar cores e ferramentas, gire os dois dedos e defina a espessura do traço. Fez alguma coisa errada? Não se preocupe! O recurso de desfazer/refazer conta com 20 níveis!



Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam quase R$80 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

App universal (iOS/iPadOS/macOS)

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😬