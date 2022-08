Apple TV+: Cathy Tyson se junta ao elenco de “Criminal Record”

A série policial “Criminal Record”, anunciada pelo Apple TV+ em junho, ganhou mais uma integrante para o seu elenco: Cathy Tyson (“Help”), vencedora do prêmio BAFTA 2022, se juntará a Peter Capaldi (“Doctor Who”), Cush Jumbo (“The Good Wife”) e outros sete atores na produção.

No thriller de oito episódios, a sargento detetive June Lenker (interpretada por Jumbo) e o detetive inspetor-chefe Daniel Hegarty (papel de Capaldi) seguirão um telefonema anônimo até se depararem com um antigo caso de assassinato.

Na série, que se passará no coração da Londres contemporânea, Tyson interpretará Doris Mathis, uma mulher que tenta incansavelmente limpar o nome de seu filho Errol.

Além de Capaldi e Jumbo, Tyson estrelará a série junto a Dionne Brown, Stephen Campbell Moore (“The History Boys”), Charlie Creed-Miles (“Peaky Blinders”), Shaun Dooley (“It’s a Sin”), Aysha Kala (“The Undeclared War”), Tom Moutchi (“As Trapaceiras”) e Zoë Wanamaker (“Harry Potter e a Pedra Filosofal”).

A série, do indicado ao BAFTA Paul Rutman, está atualmente em produção (em Londres) e é produzida pela Tod Productions e pelo STV Studios. Rutman, Elaine Collins, Capaldi e Jumbo fazem parte da produção executiva. Jim Loach (“Save Me Too”, “Oranges and Sunshine”) dirigirá os oito episódios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

