Apple TV+: Jennifer Connelly se junta ao elenco de “Dark Matter”

Adaptação do romance bestseller homônimo que será produzido pelo Apple TV+, a série “Dark Matter” terá Jennifer Connelly no seu elenco, que já contava com a presença de Joel Edgerton.

Publicidade

Com nove episódios, a produção foi anunciada em março e contará a história de Jason Dessen (Edgerton) professor de física que será “sequestrado” e transportado para uma versão alternativa da sua vida.

“Homem de família”, ele ficará maravilhado com a experiência, mas esta virará um pesadelo quando ele tentar retornar à sua realidade original para reencontrar sua verdadeira família, a qual terá ele próprio como o “inimigo mais aterrorizante e imbatível” que possamos imaginar.

Conhecida principalmente por seus papéis no cinema (“Uma Mente Brilhante”, “Noé”), Connelly interpretará Daniela, esposa de Jason na sua realidade “original”. “Dark Matter” marcará o retorno dela às séries após “Snowpiercer”, que está chegando ao fim na TNT após quatro temporadas.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Variety