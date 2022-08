Como limpar o cache do Telegram [iPhone, iPad e Mac]

Tirando o WhatsApp, que já é considerado o maior mensageiro do Brasil, outro aplicativo voltado à comunicação é o Telegram.

Ele é bastante famoso por permitir que você faça algumas coisas que não estão disponíveis em seu principal concorrente. Dentre elas, a capacidade de editar uma mensagem, usar bots e até mesmo agendar o envio de uma mensagem.

Hoje, mostraremos aqui no MacMagazine como você pode limpar o cache desse app e, com isso, ajudar a recuperar espaço no seu dispositivo.

Veja, a seguir, como fazer isso no app para iPhones/iPads e Macs.

Como limpar o cache do Telegram no iPhone/iPad

Abra o Telegram, toque na aba “Configurações” e vá até Dados e Armazenamento » Uso do Armazenamento. Selecione “Limpar o Cache do Telegram” e escolha “Limpar” para remover todos os arquivos cache ou desmarque aqueles tipos que não quiser apagar (como fotos ou vídeos) e depois vá em “Limpar”.

Você notará que, acima dessa opção, há um controle deslizante o qual permite que você escolha um tamanho máximo de cache. Assim, caso as mídias mais antigas alcancem esse limite, elas serão apagadas.

É possível escolher entre quatro opções: 5GB, 16GB, 32GB ou ilimitado. O Telegram lembra que elas permanecerão na nuvem, então você poderá baixá-las novamente se quiser.

Como limpar o cache do Telegram no Mac

Com o Telegram aberto, clique na aba de configurações, vá até Telegram » Preferências… (na barra de menus) ou use o atalho ⌘ command , . Depois, vá até Dados e Armazenamento » Uso do Armazenamento e selecione “Limpar Tudo”. Por fim, confirme novamente a ação.

Mais acima, também é possível usar o controle deslizante para escolher o limite máximo de tamanho do cache.

Fácil, não?! 💬

via Canaltech