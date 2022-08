Horizon Chase 2 chegará ao Apple Arcade em 9 de setembro

A desenvolvedora brasileira Aquiris — a qual já entrevistamos — anunciou há pouco uma sequência para o popular jogo de corrida Horizon Chase, marcada para aterrissar no Apple Arcade no próximo dia 9 de setembro. De volta com sua temática retrô, o novo título promete melhorar a experiência do primeiro jogo em praticamente todos os aspectos.

Horizon Chase 2, como será chamado, terá um total de 55 pistas distribuídas em 5 países (incluindo o Brasil, é claro) com cenários totalmente em 3D, além do visual vibrante característico da série. As músicas, por sua vez, ficam novamente por conta de Barry Leitch, compositor da trilha sonora de Top Gear — principal fonte de inspiração para o game.

Outra novidade é a possibilidade de correr online com amigos em todos os modos do jogo, o qual promete trazer um “fator replay” bastante forte. Segundo a Aquiris, é possível chamar amigos de todo mundo para progredir juntos ou se enfrentar em corridas frenéticas.

Já os veículos poderão ser personalizados com uma série de pinturas e peças através da nova Oficina — outra adição em relação ao título original. O jogador poderá desbloquear novos upgrades e itens cosméticos à medida em que explora os diferentes modos de jogo, como a Volta ao Mundo e o Playground.

Para comemorar a chegada da continuação, a Aquiris reduziu o valor do Passe Volta ao Mundo, que desbloqueia novos conteúdos no primeiro jogo, para R$11 na App Store. Ainda de acordo com a desenvolvedora, Horizon Chase 2 ganhará uma versão para consoles em 2023.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

