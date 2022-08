Instagram testa controles para exibição de conteúdos sugeridos

A Meta anunciou hoje que está testando novos recursos que permitem controlar mais o conteúdo exibido no Instagram. Após muitas reclamações de usuários relacionadas à quantidade de posts sugeridos no feed, a rede social está apresentando medidas que permitem mitigar o incômodo gerado.

O recurso principal, de acordo com um post no blog da Meta, é a possibilidade de marcar quais posts na aba Explorar você não está interessado. Assim, o Instagram não fará recomendações semelhantes no futuro.

Além disso, também está sendo testada uma função para ocultar posts sugeridos que contenham palavras, frases ou emojis que o usuário não tem interesse. Assim, será possível adicionar múltiplos termos indesejáveis — e as publicações que os contiverem não serão mostradas.

Ao interagir com posts sugeridos na aba principal, também está sendo testada a possibilidade de marcar posts que você não tem interesse — assim como na aba Explorar. Outro recurso em testes é o de não mostrar nenhum desses posts por 30 dias, o qual deverá ser bastante utilizado.

Por fim, o Instagram também está testando uma maneira de ajustar o nível de conteúdo sensível que é mostrado. Apesar de banir posts que vão contra as regras da plataforma, alguns posts que não vão contra as diretrizes podem incomodar as pessoas — de modo que será possível escolher entre três níveis (menos, padrão e mais) de exibição de conteúdos sensíveis. A opção estará disponível no menu Conta das configurações da rede social.

No comunicado, a Meta ressaltou a visualização dos feeds Favoritos e Seguindo, os quais já estão disponíveis há alguns meses. O primeiro permite que o usuário selecione contas nas quais está mais interessado, de modo que elas sejam mostradas com mais frequência. Já a aba apenas mostra conteúdos de quem a pessoa segue e em ordem cronológica, sendo uma opção para evitar posts sugeridos.

Os recursos anunciados hoje ainda se encontram em fases de testes e serão lançados para os usuários aos poucos. A Meta não deu mais detalhes sobre isso, mas não se surpreenda caso se depare com uma das novas funções — assim como não se decepcione se elas demorarem um pouco para chegar…