Leaker corrobora rumor de novo iPhone SE com design do XR

Em outubro de 2021, um rumor trouxe a possibilidade de a Apple lançar, no começo deste ano, a terceira geração do iPhone SE com o design do iPhone XR. Ainda que a Maçã tenha, de fato, apresentado uma nova versão do seu smartphone de entrada em março passado, ele não possui o formato do popular modelo apresentado em 2018 — mas isso ainda poderá ocorrer.

No último episódio do podcast Geared Up, o leaker Jon Prosser afirmou que a próxima geração do iPhone SE “se parecerá com um iPhone XR”, como visto pelo AppleTrack. Isso implica que a Apple abandonará o formato antigo, com botão de Início, pelo design mais moderno visto desde o iPhone X.

Outros detalhes sobre a (suposta) atualização do iPhone SE ainda são escassos — como o tamanho do display, se a tela dele será LCD (como visto no rumor do ano passado) ou OLED , especificações das câmeras, entre outros.

É possível que a próxima geração do modelo seja anunciada só no ano que vem — ou, mais tardar, em 2024 — no entanto, independentemente da época, eu acredito que, se o modelo atual for substituído por um aparelho semelhante ao iPhone XR e sem aumentar muito o seu preço, ele será um sucesso na certa.

