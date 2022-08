No Texas, ladrões roubam quase 500 produtos de Apple Store

Ontem (29/8), quatro pessoas encapuzadas invadiram a Apple The Woodlands, na cidade homônima do estado americano do Texas, fugindo com centenas de produtos.

De acordo com o gabinete do xerife do condado de Montgomery, viaturas foram despachadas para o The Woodlands Mall, onde a loja está localizada, por volta das 8h (no horário local); portanto, o crime aconteceu antes de a loja abrir, o que geralmente ocorre às 10h.

Os oficiais relataram que quatro suspeitos forçaram a entrada na loja. Entre os produtos levados do local estão mais de 200 Apple Watches, mais de 50 AirPods e mais de 220 iPhones. Os suspeitos conseguiram fugir em um carro cinza, flagrado na imagem abaixo.

MCTXSheriff Investigates Apple Store Burglary at The Woodlands Mall https://t.co/4zuzIFW7mv pic.twitter.com/0aV9EhapNt — MCTXSheriff (@MCTXSheriff) August 29, 2022

De acordo com a página da Apple The Woodlands, o horário de funcionamento da loja não sofreu nenhuma alteração devido à invasão. A polícia, por sua vez, está pedindo que qualquer pessoa com informações sobre os suspeitos comuniquem às autoridades.

via ABC13