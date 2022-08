Notas: como ativar uma conta local [iPhone, iPad e Mac]

Aqui no MacMagazine, já mostramos diversas dicas envolvendo o aplicativo nativo Notas (Notes), que está disponível nos principais aparelhos da Maçã — mais especificamente, no iPhone, no iPad e no Mac.

Publicidade

Hoje, mostraremos como você pode manter uma conta que ficará armazenada apenas localmente no seu dispositivo, isto é, que não será sincronizada no iCloud e nem ficará disponível nos seus outros dispositivos que estejam logados com o mesmo ID Apple.

A seguir, veja como fazer isso no seu iPhone/iPad e no Mac!

Como ativar uma conta local do Notas pelo iPhone/iPad

Abra os Ajustes e toque em “Notas”. Em seguida, ative a opção “Conta ‘No Meu iPhone/iPad'”.

Depois, para criar uma conta que estará armazenada somente no seu dispositivo, abra o Notas, toque em Todas iCloud » Pastas » Notas (na seção “No Meu iPhone/iPad”) e crie uma nova nota.

Como ativar uma conta local do Notas pelo Mac

Com o Notas aberto, vá até Notas » Preferências… (na barra de menus) ou, se preferir, use o atalho ⌘ command , . Por fim, ative a caixa de seleção ao lado de “Ativar a conta Em Meu Mac”.

Posteriormente, quando quiser criar uma nota local, clique em Visualizar » Mostrar Pastas (na barra de menus) ou use o atalho ⌥ option ⌘ S . Depois, clique em “Notas”, na seção “Em Meu Mac”.

Superfácil, não acham? 📝