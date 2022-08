Sony adquire estúdio focado em jogos para smartphones

A Sony anunciou um acordo para a compra da desenvolvedora de jogos mobile Savage Game Studios, fundada em 2020 por veteranos da indústria. A novidade foi divulgada em um post no blog do PlayStation.

Com escritórios nas cidades de Berlim (Alemanha) e Helsinque (Finlândia), o estúdio chega para ser a primeiro equipe do recém-criado PlayStation Studios Mobile Division — braço da empresa focado em jogos para dispositivos móveis. Essa aquisição faz parte de um esforço da Sony para aumentar sua presença em outras plataformas além dos seus consoles.

Welcoming Savage Game Studios to the PlayStation Studios family: https://t.co/xUidwYZrfG pic.twitter.com/9my00c62NL — PlayStation (@PlayStation) August 29, 2022 Dando as boas-vindas ao Savage Game Studios à família PlayStation Studios.

Criada pelos ex-Rovio Michail Katkoff e Nadjim Adjir, e pelo ex-Insomniac Michael McManus, o Savage Game Studios trabalhará tanto em experiências móveis de franquias já conhecidas pelos fãs quanto em propriedades intelectuais completamente novas. Nenhum valor ou detalhe sobre a aquisição foi divulgado ainda, entretanto.

No anúncio, o chefe do PlayStation Studios, Hermen Hulst, foi categórico ao dizer que o investimento em jogos mobile não afetará o comprometimento da empresa com o desenvolvimento de títulos para seus consoles. Ainda segundo ele, o Savage Game Studios já está desenvolvendo um novo jogo de ação de grande porte para celulares, embora tenha se recusado a falar mais sobre o título.

Em maio, o presidente da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, explicou que a empresa pretende trazer pelo menos metade dos seus lançamentos anuais tanto para desktops quanto para smartphones até 2025. Um pouco antes disso, em 2021, a empresa contratou Nicola Sebastiani, ex-chefe de conteúdo do Apple Arcade, para ajudar nessa empreitada.

E você, acha que veremos um God of War da vida no iPhone?

