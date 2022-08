WhatsApp: como usar o filtro de mensagens não lidas [iPhone, Mac e web]

Se você é uma daquelas pessoas que recebe milhares de mensagens diariamente pelo WhatsApp, deve saber que, muitas vezes, fica difícil lidar com todas elas, não é mesmo?

Para facilitar isso, o mensageiro liberou recentemente uma opção que permite fazer uma filtragem dentro do app, a fim de que você possa visualizar apenas aqueles chats que não foram lidos ainda.

A seguir, veja como ativar esse filtro no WhatsApp para iPhone, para Mac ou diretamente pelo mensageiro no seu navegador de preferência!

Como ativar o filtro de mensagens não lidas no iPhone

Abra o WhatsApp e deslize o dedo para baixo para que a barra de pesquisas e o ícone desse recurso (três linhas, que se parecem um filtro de café) apareçam. Em seguida, toque nele (no canto superior direito) para conferir todas as conversas que você ainda não tiver lido.

Como ativar o filtro de mensagens não lidas no Mac e na web

No aplicativo oficial para Macs ou pelo WhatsApp Web, esse processo é bem parecido. Basta clicar no ícone do recurso ao lado da barra de pesquisas, na barra lateral esquerda.

Bem fácil, né? 💬