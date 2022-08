Apple TV+: série infantil “Sago Mini Friends” ganha trailer

Após ter anunciado sua nova leva de títulos da programação infantil, o Apple TV+ revelou hoje o trailer da série animada “Sago Mini Friends”, que estreará no dia 16 de setembro, uma sexta-feira.

Publicidade

Baseada no universo do premiado jogo infantil Mundo Sago Mini, a animação trará os mesmos personagens encantadores envoltos no mundo divertido e colorido de Sagoville. Harvey (o cachorro de orelhas caídas) e seus melhores amigos, Jinja (o gato), Jack (o coelho) e Robin (o pássaro), trarão lições sobre gratidão, otimismo e gentileza.

Junto a moradores únicos tão coloridos quanto seu próprio mundo caprichoso, os quatro amigos brincam, exploram, imaginam e celebram diariamente em sua alegre cidade de Sagoville. Em cada episódio, Harvey e todos os seus amigos expressam sua verdadeira gratidão por todas as coisas, grandes e pequenas, através de otimismo, gentileza, humor pré-escolar e canções originais inesquecíveis!

Produzida pela Spin Master Entertainment e animada pelo estúdio Brown Bag Films, a série será dirigida por Chad Hicks (“Kingdom Force”) e terá como produtores executivos Jennifer Dodge, Ronnen Harary, Laura Clunie e Toni Stevens (“Patrulha Canina”), além de Tone Thyne (“Wonder Pets!”) e Dustin Ferrer (“Esme & Roy”).

A Dra. Sonja Lyubomirsky, professora de Psicologia na Universidade da Califórnia em Riverside e especialista na ciência da felicidade, atua como especialista em gratidão na série por meio da iniciativa changemakers do Apple TV+.

O jogo que inspirou a série chegou a receber elogios das premiações Parents’ Choice Gold Awards, Webby Awards, Academics’ Choice Media Awards e Kidscreen Awards. Com mais de 40 jogos para crianças de 2 a 5 anos, o app incentiva os pequenos a brincarem, criarem e fantasiarem com jogos digitais que despertam a imaginação e a curiosidade.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.