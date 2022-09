Apple TV+: Tig Notaro entra para “The Morning Show”

Após a chegada de Jon Hamm e Nicole Beharie, o elenco da série dramática “The Morning Show”, do Apple TV+, dá agora as boas-vindas a atriz Tig Notaro, conhecida por seu trabalho em “Star Trek: Discovery”. As informações são do Deadline.

Notaro assumirá o papel da personagem Amanda Robinson, chefe de gabinete da corporação comandada por Paul Marks (Hamm). É esperado que ela tenha participação recorrente ao lado das estrelas principais, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, na próxima temporada do drama, que já está sendo gravada.

A atriz, vale notar, já trabalhou como cocriadora, produtora executiva e atriz da série “One Mississipi”, do Amazon Prime Video. Ela também aparece na série de comédia “Transparent” e chegou a ser nomeada para o Emmy de 2015 pelo roteiro do documentário “Tig Notaro: Boyish Girl Interrupted”.

Charlotte Stoudt é produtora executiva e showrunner da terceira temporada de “The Morning Show”, que terá Michael Ellenberg (Media Res), Aniston e Kristin Hahn (Echo Films), Witherspoon e Lauren Neustadter (Hello Sunshine) como produtores executivos. Mimi Leder atua como produtora executiva e diretora.

Sendo uma das primeiras produções do serviço de streaming da Maçã, “The Morning Show” já enfileirou uma série de prêmios, incluindo indicações ao Emmy com Witherspoon, Crudup e Marcia Gay Harden.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

