Apple Watch: como bloquear a tela durante um exercício

Se você já fez algum dos exercícios específicos criados pela Maçã para serem usados com o Apple Watch (como nadar), já deve saber que, automaticamente, eles bloqueiam a tela do relógio. Assim, você evita que toques acidentais ou a própria água acabe realizando alguma ação no smartwatch.

Porém, se você vai fazer algum outro exercício usando o app nativo Exercício (Workout) e está com receio desses toques acidentais na tela, saiba que é possível realizar esse mesmo procedimento — ainda que seja preciso fazê-lo de forma manual.

Na prática, é a mesma coisa que o recurso Bloqueio de água, que já comentamos aqui no MacMagazine. A seguir, veja como é supersimples fazer isso por aí! ⌚️

Abra o app Exercício no seu relógio e escolha o desejado. Em seguida, deslize o dedo da esquerda para a direita para visualizar todas as funções disponíveis e toque em “Bloquear”.

Com isso, você não poderá mais controlar o relógio tocando em sua tela. Caso chegue alguma notificação nesse meio tempo, pressione a Digital Crown para fechá-la.

Já se quiser sair do modo de bloqueio, gire a coroa até ouvir um som específico.

Simples, não?! 🏃‍♂️

