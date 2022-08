Atualização do app Truecaller traz novo design e outras melhorias

A empresa por trás do aplicativo de identificação de chamadas Truecaller anunciou nesta semana que a última atualização do app para iOS traz uma renovação completa, incluindo novas melhorias e recursos. Anteriormente, o app para Android funcionava muito melhor do que a versão para iPhone, o que parece ter sido resolvido nesta nova versão.

O app permite identificar e bloquear qualquer chamada, facilitando o gerenciamento das suas ligações, principalmente quando se trata de spam ou chamadas fraudulentas. Nessa atualização, a empresa afirma que a identificação de chamadas está dez vezes mais precisa, além de ter uma integração mais suave e rápida para novos usuários.

O aplicativo do Truecaller para iPhone foi completamente reescrito desde o início para ser mais leve, mais eficiente, porém o mais importante de tudo, está dez vezes melhor ao lidar com spam, fraude e identificação de chamadas comerciais em comparação com as versões anteriores do aplicativo.

Uma boa novidade desta atualização é a possibilidade de fazer uma busca no Truecaller sem sequer precisar abrir o aplicativo. No painel de registro de chamadas perdidas, basta tocar no botão de informações e “Compartilhar contato” com o Truecaller. Ele identificará o nome de quem ligou e aparecerá no registro de chamadas do iPhone. Da próxima vez que a pessoa ligar, o app o identificará!

Outro recurso que chegou ao app são… emojis! Sim, agora você terá um apoio mais visual para identificar mais rapidamente quem está chamando. Por exemplo, se for um número regularmente reportado como spam, aparecerá um 🚨; os números já identificados terão um ✅; e se você receber uma chamada de um usuário do Truecaller no Android, verá um 📲; além disso, você sempre poderá procurar um número no app e, quando fizer isso, ele será identificado por um 🔎.

A lista de identificadores de chamadas locais crescerá à medida que mais pessoas usarem a versão mais recente do app. Essa lista é atualizada a cada três dias para usuários gratuitos e todos os dias para usuários premium, para uma identificação de chamadas mais rápida.

Além desses recursos, a visualização de detalhes para números pesquisados foi aprimorada e a comparação de recursos dos planos premium também foi facilitada.

Nessa atualização, foram retirados do app os recursos Truecaller Chat, Truecaller Voice e as Solicitações de contato. Isso porque eles não estavam sendo muito utilizados pelos usuários em iPhones.

Para as próximas versões, o Truecaller já está trabalhando em um algoritmo de filtragem de SMS offline aprimorado, bloqueio automático dos principais números de spam e um widget redesenhado para proporcionar uma pesquisa mais rápida.

O Truecaller está disponível para baixar gratuitamente na App Store e no Google Play. No iPhone, para você habilitar os recursos do app, é necessário acessar Configurações » Telefone » Bloqueio e identificação de chamadas e ativar todas as opções. Depois, é só aproveitar!

