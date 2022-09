Aumento de preços dos “iPhones 14” poderá ser menor que o esperado

Na próxima semana, acontecerá o evento de lançamento dos novos iPhones e possivelmente de outros produtos da Apple. Com todas as novidades, rumores já apontavam para um aumento nos preços dos aparelhos. Contudo, agora há informações de que essa subida poderá não ser tão grande quanto esperado, bem como mais detalhes sobre os smartphones.

Uma razão bastante visível para esse aumento é o provável fim do modelo mini. Agora, o iPhone mais básico lançado deverá ter uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o segundo aparelho não Pro deverá contar com um display de 6,7”. Isso implica em um maior gasto na produção, que obviamente acarretará um aumento nos preços da linha.

Dessa forma, o preço do ”iPhone 14” mais barato seria de US$800 nos Estados Unidos — o mesmo do iPhone 13, mas US$100 a mais que o iPhone 13 mini —, enquanto o ”14 Max/Plus” teria o preço de US$900. Já os modelos Pros mais barato custariam US$1.100 no caso do menor e US$1.200 no do ”14 Pro Max”.

Além disso, as outras novidades dos aparelhos também devem vir acompanhadas de um maior preço. Como repercutiu o MacRumors, a empresa de pesquisa TrendForce afirmou que as opções de armazenamento dos ”iPhones 14 Pro” poderão iniciar com 256GB, de modo a custarem o mesmo valor que os seus antecessores, cuja opção básica é hoje de 128GB.

Não podemos esquecer de outros possíveis recursos, como o recorte menor na tela e uma maior resolução da câmera dos modelos Pro. Além disso, os iPhones mais baratos também deverão passar a trazer 6GB de RAM . Tudo isso, junto ao encarecimento dos componentes, só contribui para o aumento dos preços.

Contudo, conforme notou o 9to5Mac, a TrendForce ainda trouxe um luz no fim do túnel. Segundo a consultoria, apesar das novidades custosas, a Apple deverá tomar cuidado para não exagerar nos aumentos devido à situação econômica de alta inflação e crise mundial. Os preços, então, seriam US$50 mais baratos que o esperado, nos EUA.

Tudo será confirmado apenas na semana que vem, com o evento de lançamento dos novos iPhones. Fique ligado para a cobertura completa do MacMagazine! 😁