Chefe de privacidade da Apple deixará a empresa

Privacidade tem sido um tema muito importante dentro da Apple — seja para de fato proteger seus clientes, como também para se destacar perante outras gigantes do mercado que se apoiam em dados de usuários para monetizar. Pois esse importante pilar dentro da Maçã sofrerá uma mudança importante em breve.

Segundo informou a Bloomberg, Jane Horvath (que está na Apple desde 2011 e hoje é responsável pela área dentro da empresa) está de saída para trabalhar numa firma de advocacia chamada Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

Horvath se tornou diretora de privacidade (chief privacy officer) no ano passado e, claro, supervisionou todos os passos da companhia nessa área, como o recurso Transparência do Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT), as chamadas informações nutricionais dos aplicativos, entre outras ações.

Ainda segundo a Bloomberg, ela era uma das poucas executivas a da Apple a ter um título de diretor(a)-chefe, um grupo que inclui apenas o diretor de operações, o diretor de conformidade e o diretor financeiro — Horvath (no caso, o cargo de diretora de privacidade) responde diretamente à conselheira geral da Apple, Katherine Adams.

Antes de assumir o cargo de chief privacy officer, ela atuava como diretora sênior de privacidade global da Apple e ganhou destaque dentro da empresa depois de bater de frente com o FBI, em 2016, no famoso caso de San Bernardino — de forma resumida, a Apple bateu o pé e afirmou que não criaria uma backdoor no iPhone para que o FBI pudesse ter acesso a telefones de terroristas ou pessoas do tipo, o que poderia “acabar” com a segurança do iPhone de uma forma geral.

Em sua vida pré-Apple, Horvath formou-se em Ciência da Computação e trabalhou com privacidade no Google e no Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Vale notar que o escritório Gibson, Dunn & Crutcher LLP representou a Apple em várias questões nos últimos anos. Mais recentemente, ele liderou os esforços legais da Apple contra a Epic Games.