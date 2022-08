CleanShot 4.4 ganha histórico de captura, rolagem automática e mais

Uma das ferramentas mais populares quando o assunto é captura de tela no macOS, o CleanShot acaba de ganhar mais uma poderosa atualização. Após adicionar recursos como zoom e modo de bloqueio em junho passado, o app agora chegou à sua versão 4.4 com mais novidades e as tradicionais correções de erros e bugs.

A primeira grande novidade é a chegada do histórico de captura, uma maneira fácil de restaurar capturas recentes que não foram salvas. Por padrão, o histórico estará ativado para manter as capturas feitas no último dia, mas você pode alterar esse prazo para a última semana, os últimos três dias ou simplesmente desativar o recurso.

Também foi adicionada a rolagem automática para a captura de páginas, que consiste — como o próprio nome indica — na captura de uma página ou documento mais longo. Antes, só era possível rolar manualmente; e se o fizesse muito rápido ou muito devagar, a captura podia sair com erros. Agora, o processo pode ser feito automaticamente pelo app e você pode pausá-lo levando o cursor para fora da área de captura e continuá-lo retornando à área.

Outra boa novidade é a possibilidade de copiar e colar objetos ao realizar alguma anotação em uma captura de tela. Por exemplo: caso você adicione uma seta a determinada imagem, é possível copiá-la para colá-la tanto na própria edição quanto em outra captura de tela que você tenha feito pelo aplicativo.

Por fim, temos ainda a chegada de mais quatro idiomas ao recurso de reconhecimento de texto (OCR ), o qual foi lançado na versão 3.8 e permite que você copie o texto de documentos escaneados, imagens, vídeos, etc. Agora, ele também consegue reconhecer textos em coreano, japonês, russo e ucraniano, mas isso só estará disponível a partir do macOS Ventura 13.

Alguém aí já testou alguma das novidades?