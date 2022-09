iOS 12.5.6 é liberado para iPhones e iPads mais antigos

Há alguns dias, a Apple liberou o iOS/iPadOS 15.6.1, o macOS 12.5.1 e o watchOS 8.7.1 (apenas para Apple Watches Series 3) para corrigir problemas de segurança. Pois hoje foi a vez de smartphones e tablets mais antigos serem contemplados com uma atualização do tipo, com a chegada do iOS 12.5.6 (compilação 16H71 ).

A atualização chega quase um ano depois da liberação do iOS 12.5.5 e é importante considerando que o iOS 12 é o último suportado para uma série de iPhones (5s, 6, 6 Plus), iPods touch (6ª geração) e iPads (Air, mini 2, mini 3) — o iPadOS, vale lembrar, só foi lançado na versão 13.

De acordo com a Apple, o update corrige um problema em que o processamento de conteúdo na web criado com códigos maliciosos pode levar à execução arbitrária de código — a empresa afirmou que o problema pode ter sido ativamente explorado. Mais informações sobre ele podem ser encontradas nesse artigo de suporte da Apple.

Obviamente, é importante aplicar a atualização por aí o quanto antes. 😉