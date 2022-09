JBL anuncia novos fones com estojo de carregamento inteligente

Se você acha que o mercado de fones sem fio está estagnado, os novos Tour PRO 2, da JBL, com certeza vão lhe impressionar. Oficialmente anunciados ontem pela marca americana, eles trazem um estojo de carregamento com uma curiosa tela LED de 1,45 polegada integrada, dispensando o uso do smartphone para a realização de ações rápidas.

Publicidade

Divulgada pela JBL como um recurso de produtividade, a tela permite controlar a reprodução da música, checar o nível de bateria dos fones e da case, e até mesmo visualizar notificações de redes sociais. O usuário ainda pode personalizar exatamente quais informações devem ser exibidas, de acordo com a sua necessidade.

Ainda segundo a fabricante, usar o pequeno display pode ser até sete vezes mais rápido do que tirar o smartphone do bolso para realizar algum ajuste no seu aplicativo. Entretanto, o usuário ainda precisa recorrer ao seu celular caso queira interagir com uma notificação, por exemplo.

Partindo para os fones em si, os Tour PRO 2 chegam com drivers de 10mm e um conjunto de seis microfones para uma melhor qualidade de áudio durante chamadas. Assim como os seus antecessores, os Tour Pro+, eles contam com cancelamento ativo de ruído e um modo de transparência que, inclusive, também podem ser ativados ou desativados pelo minidisplay.

Publicidade

Os fones trazem suporte ao Bluetooth 5.3 LE Audio e possuem uma autonomia de até 10 horas de reprodução contínua — número que pode ser estendido para até 40 horas contando com a case. Ademais, eles também suportam áudio espacial com a tecnologia Personi-fi 2.0, da própria JBL.

Os Tour PRO 2 estarão disponíveis para compra em janeiro de 2023 por 250€ (aproximadamente R$1,3 mil na conversão direta). Ainda não há previsão de lançamento no Brasil ou nos Estados Unidos.

Tour ONE M2

Outra novidade é o headphone Tour ONE M2, que chega com várias melhorias em relação ao seu antecessor, o Tour One. Equipado com a tecnologia True Adaptive ANC híbrida, ele consegue se adaptar ao som ambiente em tempo real para eliminar a maior quantidade de ruído possível.

Com um design mais sofisticado, o headphone traz drivers de 40mm, Bluetooth 5.3 LE, carregamento rápido, áudio espacial com Personi-fi 2.0 e um design totalmente dobrável. A bateria, por sua vez, aguenta até 50 horas de reprodução contínua com uma única carga.

Publicidade

Assim como os Tour PRO 2, o Tour ONE M2 também será lançado em janeiro de 2023 por 300€ (aproximadamente R$1,5 mil na conversão direta). Também não há previsão de lançamento no Brasil ou nos EUA.

via The Verge