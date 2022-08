O que fazer se o Apple Watch não desbloquear o Mac?

Há algum tempo, a Apple permite que os usuários de Macs que tenham um Apple Watch possam desbloquear o seu computador apenas usando o relógio — um dos diversos benefícios do ecossistema da Maçã.

Publicidade

Apesar de ser um recurso bastante útil, as coisas nem sempre podem funcionar direito. Por isso mesmo, mostraremos a seguir algumas dicas que poderão a resolver o seu problema.

Macs e Apple Watches compatíveis

Para início de conversa, é bom saber os requerimentos para que esse recurso funcione: você precisa de um Mac lançado em meados de 2013 ou posterior rodando o macOS High Sierra ou um sistema mais recente. Para saber se o seu Mac está dentro, clique no logo da Apple no canto superior esquerdo do macOS, depois em “Sobre Este Mac”.

Se a compatibilidade com Macs é mais complicada, com Apple Watches a história é diferente: absolutamente todos os modelos já lançados são compatíveis, desde a primeira geração (lançada em 2015) até o Series 7 — e os futuros lançamentos, é claro.

Publicidade

É importante lembrar, porém, que para usar o recurso nos Apple Watches de primeira geração, Series 1 e Series 2, você precisa necessariamente estar rodando o watchOS 3 ou superior.

Dicas para resolver o problema

Vamos ao que interessa! ⌚️

Verifique se o Apple Watch e o Mac estão atualizados para as versões mais recentes de seus sistemas operacionais, já que a empresa costuma corrigir possíveis bugs que possam ocorrer.

Experimente desativar e ativar esse recurso novamente. Para isso, no Mac, abra as “Preferências do Sistema”, clique em “Segurança e Privacidade” e na aba “Geral”, desmarque e marque novamente a opção “Usar o Apple Watch para desbloquear apps e o Mac”.

Para que esse recurso funcione, você precisa estar usando o relógio desbloqueado e próximo ao Mac.

Experimente reiniciar o Mac e o Apple Watch.

Verifique se o Mac e o Apple Watch estão com as conexões Wi-Fi e Bluetooth ligadas.

Verifique se a opção “Início de sessão automático” está desativada. Para isso, vá até as “Preferências do Sistema”, clique em “Usuários e Grupos” e depois em “Opções de Início”. Clique no cadeado (no canto inferior esquerdo), insira a sua senha e veja se a opção está desabilitada no primeiro menu suspenso.

Em casos mais graves, experimente resetar o Apple Watch e o Mac para os ajustes de fábrica.

Se ainda assim nenhum desses tópicos acima resolver o seu problema, a nossa sugestão é que você entre em contato com o suporte da Apple — pelo telefone 0800-761-0880, pelo site ou pelo aplicativo Suporte, disponível na App Store.

Você também pode marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.

Publicidade

Como sempre, esperamos que as dicas acima lhe ajudem a resolver o problema! 😉

via OS X Daily, Lifewire