Pixelmator Pro ganha melhorias para textos, mídias e mais

Em mais uma atualização, o Pixelmator Pro chegou hoje à versão 2.4.6 com algumas melhorias de desempenho, novidades para lidar com textos e mídias, além das corriqueiras correções de bugs.

Alguns recursos adicionados são especificamente para aprimorar a experiência com texto dentro do app. Agora, o texto é ajustado automaticamente à caixa de texto, reduzindo ou aumentando de acordo com ela.

Além disso, é possível selecionar nas Opções Avançadas se você quer iniciar o texto com letra maiúscula e o restante normal (Start Case) ou deixar todo o texto em letra maiúscula (All Caps). E ao pressionar ⇧ shift return enquanto digita, agora o cursor continuará em uma nova linha em vez de um novo parágrafo.

As mídias também ganharam boas melhorias. Por exemplo, agora é possível visualizar imagens rapidamente a partir do navegador de fotos pressionando barra de espaço , assim como você já faz no Finder. Ademais, as imagens, quando inseridas, serão redimensionadas automaticamente para caber na tela.

Novas opções de menu de atalho e itens de menu principal também foram adicionadas para substituir ou salvar camadas e formas personalizadas mais rapidamente.

Também foram realizadas algumas otimizações para o melhor desempenho do app, o que resultou em edições de composições complexas até cinco vezes mais rápidas, melhorias no mecanismo SVG para abrir mais rapidamente os arquivos e a manipulação aprimorada de arquivos Halide RAW.

Por fim, o gerenciamento de memória também foi aprimorado a fim de corrigir problemas relacionados à memória e evitar que outros erros semelhantes aconteçam.

O Pixelmator Pro está disponível na Mac App Store por R$225, sendo que esse update é gratuito para quem já o possui. De pouquinho em pouquinho, a experiência no app vai se aprimorando.