Que tal usar um wallpaper do interior de um MacBook Air M2?

Após o sucesso da coleção de imagens com o interior dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max e também dos MacBooks Pro, o designer Basic Apple Guy retornou para lançar novos wallpapers, desta vez baseados no interior do MacBook Air M2.

Publicidade

Como já acompanhamos aqui, o novo MacBook Air tem um interior muito mais minimalista, livre dos coolers que aparecem na versão Pro, por exemplo. Assim, é extremamente aprazível olhar para o esquema de seu interior.

Para os amantes de iFixit, esses papéis de parede são simplesmente pura arte. O designer, em seu blog, explicou todo o processo de criação, que envolveu recolher imagens de diversas fontes que desmontaram o computador e criar uma composição.

Imagem composta criada, o processo de marcação do MacBook Air começou. Felizmente, a Apple havia feito um trabalho magistral ao tornar o produto simétrico, o que significava que eu podia recriar metade do esquema e espelhá-lo para o outro lado, economizando um bom tempo. Então veio a placa lógica. A placa lógica foi, sem dúvida, o projeto mais assustador até hoje. São milhares e milhares de chips, todos feitos à mão. Alguns desses chips são feitos de apenas três peças, enquanto outros são montados de 50 a 60, todos meticulosamente modelados e colocados ao longo de muitas horas. E apesar de estar bastante familiarizado com o processo, quando adicionei sombreamento, efeitos de profundidade e seleção de preenchimentos e cores, todo o tempo economizado foi perdido produzindo esses toques adicionais muitos pequenos. A joia da coroa desta peça foi o chip M2, que tem um toque de cor adicionado a ele em algumas variações do papel de parede.

Se você quiser conferir o trabalho e baixar os wallpapers, pode fazê-lo abaixo:

Publicidade

Muito bacana, não é? 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.